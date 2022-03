NA ŻYWO: Szkocja – Polska. Ostatni sprawdzian Biało-Czerwonych przed finałem barażów

20:25 Polscy piłkarze wybiegli na rozgrzewkę w koszulkach UNICEF.

twitter.com 20:23 Czesław Michniewicz na antenie TVP Sport: Duża satysfakcja, ale i spokój przed debiutem. Żurkowski? Znam go, pasuje do tej pozycji, jestem o niego spokojny. Krychowiak? Niewiadoma, ale mam do niego dużo szacunku i chcę zobaczyć, na ile może nam pomóc we wtorek. 20:22 Skład Szkocji: Craig Gordon - Scott McTominay, Grant Hanley, Kieran Tierney - Nathan Patterson, John McGinn (kapitan), Billy Gilmour, Callum McGregor, Ryan Christie, Greg Taylor - Che Adams 20:17 Skład Polski: Skorupski – Bartosz Salamon, Kamil Glik, Jan Bednarek – Matty Cash, Szymon Żurkowski, Grzegorz Krychowiak, Arkadiusz Reca – Arkadiusz Milik, Jakub Moder, Piotr Zieliński 20:16 Witamy serdecznie w relacji na żywo z meczu towarzyskiego Szkocja - Polska! Spotkanie rozpoczyna się o godzinie 20:45. Za chwilę podamy składy obu drużyn.

Biało-Czerwoni zmierzą się w meczu towarzyskim ze Szkocją. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach zastępstwa za odwołaną potyczkę półfinałową baraży z Rosją, w której Sborna została ukarana walkowerem.

Czesław Michniewicz przed meczem ze Szkocją

Czesław Michniewicz przed meczem ze Szkocją zapowiedział, że podczas spotkania będzie chciał przeprowadzić sześć zmian, które pozwolą mu rozwiać wszelkie personalne wątpliwości i przetestować poszczególne formacje drużyny. Na boisko nie wybiegnie Robert Lewandowski, który jest oszczędzany na finał baraży, który odbędzie się 29 marca na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Szkocja – Polska. Skład Biało-Czerwonych na mecz towarzyski

Reprezentacja Polski rozpocznie spotkanie ze Szkocją w następującym składzie: Łukasz Skorupski – Bartosz Salamon, Kamil Glik, Jan Bednarek – Matty Cash, Szymon Żurkowski, Grzegorz Krychowiak, Arkadiusz Reca – Arkadiusz Milik, Jakub Moder, Piotr Zieliński. W reprezentacji Polski zadebiutuje Szymon Żurkowski, który jest obecnie wypożyczony z Fiorentiny do Empoli. Kapitanem naszej drużyny w towarzyskim starciu będzie doświadczony obrońca Glik.

