ZAKSA Kędzierzyn-Koźle wygrywa w Lidze Mistrzów! Trentino pokonane

W sobotę 1 maja ZAKSA Kędzierzyn-Koźle stanęła przed nie lada wyzwaniem. Siatkarską Ligę Mistrzów zespół z Polski wygrywał 43 lata temu (Płomień Milowice w 1978 roku), a ostatnio kluby znad Wisły docierały do finału, ale tam przegrywały – PGE Skra Bełchatów i Asseco Resovia Rzeszów).

Finał Ligi Mistrzów. Trudna przeprawa ZAKSY z Trentino

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle spotkanie z włoskim Itasem Trentino w finale Ligi Mistrzów rozpoczęła kiepsko, po kilku minutach było 8:5 dla Trentino. Jednak później ZAKSA zaczęła odrabiać straty, doprowadziła do remisu 16:16, a w pierwszym secie zwyciężyła ostatecznie 25:22.

Drugi set miał trochę inny przebieg, ponieważ żadna z drużyn nie osiągnęła znaczącej przewagi: raz ZAKSA, a raz Trentino doskakiwały do rywala. Przełamanie nastąpiło po wyniku 13:13 w drugim secie – wtedy ZAKSA zaczęła bezlitośnie punktować Włochów i wyszła na prowadzenie 20:17, później 24:21. Zawodnicy z Kędzierzyna-Koźla nie zmarnowali szansy i po świetnej zagrywce Aleksandra Śliwki zakończyli drugiego seta 25:22. ZAKSA, która prowadziła w setach 2:0, w trzecim nie postawiła kropki nad i. Co prawda w pewnym momencie był remis 14:14, ale Trentino zaczęło od tego momentu przeważać, by ostatecznie zwyciężyć 25:20.

Czwarty set był wyrównany – jedna i druga drużyna jeśli wychodziła na prowadzenie, to minimalnie. Zaczęła się wtedy wymiana punkt za punkt, 21:21, 22:22, 24:24. Ostatecznie, po kilku piłkach meczowych, ZAKSIE udało się przełamać i wygrać w 4. secie 28:26. Tym samym siatkarze ZAKSY powtórzyli wyczyn Płomienia Milowice, sięgając po trofeum siatkarskiej Ligi Mistrzów!