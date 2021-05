ZAKSA zbiera zasłużone gratulacje za triumf w LM. Prezydent przypomniał ważną rocznicę

Sobota 1 maja przejdzie do historii polskiej siatkówki. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle wygrała z Itas Trentino w finale Ligi Mistrzów, co było pierwszym triumfem polskiej drużyny w tej imprezie. Wcześniej, bo w 1978 roku, po Puchar Europy Mistrzów Mistrzów Krajowych sięgnął Płomień Milowice, odnotowując ostatnie – aż do wczoraj – zwycięstwo ekipy z Polski w europejskich rozgrywkach.

Politycy komentują sukces w Lidze Mistrzów

Na reakcję polityków nie trzeba było długo czekać, a z gratulacjami pospieszył m.in. Andrzej Duda. „Gratulacje! Dziękujemy! Symboliczny, piękny sukces polskiej drużyny ze Śląska w przeddzień 100. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego. Duma!” – napisał prezydent na Twitterze. Arkadiusz Myrcha z KO również pogratulował siatkarzom z Kędzierzyna Koźle. „Jesteście wielcy! Wielka duma i wielka radość” – dodał.

Piotr Gliński, który jest ministrem kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, określił sobotni wyczyn zespołu z Kędzierzyna-Koźle „wielkim sukcesem polskiej siatkówki” . „Dziękujemy! Piękne łzy wzruszenia” – zaznaczył. Europoseł Jadwiga Wiśniewska z kolei nazwała zwycięstwo siatkarzy „gigantycznym sukcesem”. „Polski klub najlepszy w Europie. Brawo panowie” – dodała.

