Siatkarska „gra w ciemno”. Nietypowy trening reprezentacji Polski. Zobacz nagranie

Kibice siatkówki z niecierpliwością czekają na rozpoczęcie reprezentacyjnego sezonu. Tym bardziej, że jest to sezon wyjątkowy, ponieważ biało-czerwoni będą rywalizować o olimpijskie medale. Wcześniej - od 28 maja rozegrają mecze w ramach Ligi Narodów. Przeciwnikami Polaków będą m.in. Słowenia, Włochy, Serbia, USA, Bułgaria, Brazylia oraz Kanada. Rywalizacja potrwa co najmniej do 23 czerwca a wszystkie spotkania - ze względu na pandemię koronawirusa - zostaną rozegrane we włoskim Rimini.

Niecodzienny trening polskich siatkarzy

Od kilku dni siatkarze trenują podczas zgrupowania w Spale. Vital Heynen znany jest z niecodziennego podejścia do treningów. Zawsze oferuje swoim podopiecznym jakąś formę rozrywki, która przy okazji poprawia konkretny aspekt w grze naszych reprezentantów.

Tym razem belgijski szkoleniowiec zaserwował Polakom siatkarską „grę w ciemno”. Przy siatce zostały postawione tablice reklamowe, służące jako tło przy wywiadach pomeczowych, w wyniku czego siatkarze musieli radzić sobie z grą, nie wiedząc, gdzie poleci piłka. Niecodzienne zadanie uchwyciła i opublikowała na swoim Twitterze dziennikarka TVP, Sara Kalisz.

