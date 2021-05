Znani polscy siatkarze zostaną właścicielami klubu sportowego? „Temat nie upadł”

Ewentualnym przejęciem VERVY Warszawa zainteresowanych jest dwóch reprezentantów Polski w siatkówce – Michał Kubiak i Wilfredo Leon. Możliwość zainwestowania w klub sportowy wynika z faktu, iż wycofać się może obecny główny sponsor drużyny, Orlen.

Wilfredo Leon potwierdza. „Rozmowy trwają”

O całej sprawie było już słychać w lutym 2021 roku, ale dopiero teraz padło oficjalne potwierdzenie ze strony jednego z zainteresowanych siatkarzy. – Tak, rozmowy w sprawie przejęcia VERVY trwają. Temat nie upadł. Zobaczymy, czy uda się zrealizować przejęcie zespołu ze stolicy – powiedział Leon w rozmowie z Interią.

Reprezentant Polski zaznaczył jednak, że nic nie jest jeszcze pewne. – Czy już od nowego sezonu wspólnie z Michałem Kubiakiem będziemy właścicielami VERVY? Tego nie wiemy. Wiemy natomiast, co chcielibyśmy w tym klubie zrobić. Cały czas jednak czekamy – przyznał podopieczny Vitala Heynena.

Leon już przeprowadził w Polsce jedną inwestycję w klub siatkarski. Niedawno został większościowym udziałowcem, grającego na trzecim szczeblu rozgrywkowym, zespołu UMK Anioły Toruń. Polski przyjmujący ma wobec tej drużyny duże plany. – To jest wielki projekt. Teraz klub występuje w drugiej lidze, ale chcemy dosyć szybko awansować do pierwszej ligi, a potem do Plus Ligi – powiedział Leon.

