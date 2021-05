Rozlosowano grupy siatkarskich ME. Wiemy, z kim zagrają Polki

Polskie siatkarki, w przeciwieństwie do naszych siatkarzy, nie pojadą na igrzyska olimpijskie do Tokio. Będą miały więc czas na spokojne przygotowania do mistrzostw Europy, które odbędą się od 18 sierpnia do 4 września. Turniej zorganizują cztery państwa: Bułgaria, Chorwacja, Rumunia i Serbia. Biało-Czerwone swoje mecze grupowe rozegrają w bułgarskim Płowdiw.

Podopieczne Jacka Nawrockiego zmierzą się w grupie B z Bułgarkami, Niemkami, Hiszpankami, Czeszkami i Greczynkami. Do 1/8 finału awansują cztery najlepsze ekipy, a najmocniejszymi rywalkami Polek wydają się być Niemki. Biało-Czerwone przed losowaniem były rozstawione, ponieważ na poprzednich mistrzostwach Europy wywalczyły czwarte miejsce.

Mistrzostwa Europy kobiet. Podział na grupy

Grupa A: Serbia, Azerbejdżan, Rosja, Belgia, Francja, Bośnia i Hercegowina

Grupa B: Bułgaria, Polska, Niemcy, Hiszpania, Czechy, Grecja

Grupa C: Chorwacja, Włochy, Białoruś, Słowacja, Węgry, Szwajcaria

Grupa D: Rumunia, Turcja, Holandia, Ukraina, Finlandia, Szwecja

