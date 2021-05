Jesteś fanem polskich siatkarzy? W tym quizie ciężko nawet o 70 proc.

Rozpoczynająca się Liga Narodów to dobra okazja do sprawdzenia swojej wiedzy na temat polskich siatkarzy. Jeśli bacznie śledziliście poczynania naszej reprezentacji oraz znacie podstawowych graczy, to z pewnością poradzicie sobie z naszym quizem.

Polscy siatkarze od lat dostarczają kibicom wielu powodów do radości. Nic więc dziwnego, że wielu z nich potrafi z pamięci wymienić największe sukcesy kadry czy podstawowe informacje o zawodnikach. Nasz quiz to dobra okazja do przetestowania swojej wiedzy. QUIZ:

Jesteś fanem polskiej siatkówki? Sprawdź się w naszym quizie

