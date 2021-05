Polacy wypadli poza czołową czwórkę. Tak wygląda klasyfikacja Ligi Narodów siatkarzy

Faza zasadnicza Ligi Narodów potrwa do 23 czerwca, a każda z reprezentacji rozegra w tym czasie po 15 spotkań. Cztery najlepsze ekipy zmierzą się jeszcze w półfinałach i meczach o medale, które zaplanowano na 26 i 27 czerwca. Po trzech spotkaniach Biało-Czerwoni wypadli z czołówki gwarantującej udział w turnieju finałowym, na co wpływ miała porażka ze Słowenią.

Które miejsce zajmuje Polska w Lidze Narodów?

Podopieczni Vitala Heynena mają na swoim koncie aktualnie sześć punktów za wygrane z Włochami i Serbami, co daje im piąte miejsce w klasyfikacji. Biało-Czerwoni tracą punkt do Rosjan i Japończyków oraz dwa punkty do Francuzów i trzy do Brazylijczyków. Ci ostatni przewodzą stawce dzięki wygranym z Argentyną (3:0), Stanami Zjednoczonymi (3:0) i Kanadą (3:1).

Po porażce 1:3 ze Słowenią sztab szkoleniowy reprezentacji Polski będzie miał wiele materiału do przeanalizowania, ponieważ Biało-Czerwoni zaprezentowali się ze słabszej strony w kilku elementach. Teraz czeka ich kilka dni przerwy, ponieważ najbliższe spotkanie rozegrają dopiero w czwartek 3 czerwca. Zmierzą się wówczas z Australią, która w tegorocznej edycji Ligi Narodów przegrała do tej pory wszystkie trzy spotkania.

Liga Narodów. Klasyfikacja generalna

Brazylia 9 pkt, (bilans setów: 9:1) Francja 8 pkt, (9:3) Japonia 7 pkt, (9:4) Rosja 7 pkt, (8:5) Polska 6 pkt, (7:4) Słowenia 6 pkt, (7:4) Niemcy 6 pkt, (8:5) USA 6 pkt, (6:4) Serbia 6 pkt, (7:5) Bułgaria 4 pkt, (5:6) Iran 3 pkt, (4:6) Kanada 3 pkt, (4:6) Holandia 1 pkt, (3:9) Włochy 0 pkt, (1:9) Argentyna 0 pkt, (1:9) Australia 0 pkt, (1:9)

