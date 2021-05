Siatkarska Liga Narodów. Polki pewnie zwyciężają z Koreą Południową

Mecz z Koreą Południową był dla Polek czwartym spotkaniem w tegorocznej Lidze Narodów. Do tej pory Biało-Czerwone zaliczyły jedno zwycięstwo i dwie porażki. Dokładnie z takim samym bilansem do spotkania przystępowały Koreanki, ponieważ we wcześniejszych spotkaniach odniosły zwycięstwo tylko z reprezentacją Tajlandii.

Korea Południowa – Polska 0:3

Pierwszy set rozstrzygnął się na korzyść Polek zaledwie w 25 minut. Biało-Czerwone pewnie zaczęły rozgrywkę, a gdy zdobywały swój 13. punkt ich przeciwniczki miały na swoim koncie zaledwie sześć oczek. Drugi set nie zakończył się aż tak imponującym wynikiem, ale solidna gra podopiecznych Jacka Nawrockiego dała o sobie znać i set zakończył się wynikiem 25:20 dla siatkarek znad Wisły.

Najbardziej problemowa była trzecia część spotkania, w której Koreanki zdołały odskoczyć Polkom nawet na cztery punkty (4:8). Biało-Czerwone potrzebowały dłuższej chwili, żeby wrócić do swojego dawnego rytmu. Kiedy już do tego doszło polskie siatkarki konsekwentnie zaczęły odrabiać straty i finalnie zakończyły trzeciego seta zwycięstwem 25:22.

Polki już jutro rozegrają kolejne spotkanie w Lidze Narodów. Ich przeciwniczkami będą Belgijki, a sama potyczka rozpocznie się o godzinie 13:00.

