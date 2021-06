Siatkarska Liga Narodów kobiet. Polki zagrają z reprezentacją Belgii

W poniedziałek 31 maja reprezentantki Polski wygrały z Koreą Południową 3:0. Było to drugie zwycięstwo Biało-Czerwonych w ramach tegorocznej Ligi Narodów. Wcześniej wygrały one tylko z reprezentacją Włoch (3:2). Pozostałe dwa mecze, które już się odbyły to przegrane spotkania z Serbią i Turcją (oba 1:3). Po czterech kolejkach Polki zajmują 10. miejsce w tabeli.

We wtorek 1 czerwca podopieczne Jacka Nawrockiego zmierzą się z reprezentacją Belgii, która pierwsze zwycięstwo w Lidze Narodów odniosła dopiero wczoraj. Belgijki wygrały z Dominikankami 3:2, mimo tego, że w pierwszych dwóch setach to zawodniczki z Ameryki Środkowej okazał się lepsze (33:31 i 25:19).

Polska – Belgia. Kiedy i gdzie oglądać? Terminarz rozgrywek

Reprezentantki Polski rozegrają spotkanie z Belgią 1 czerwca o godzinie 13. Transmisję można śledzić na Polsat Sport i TVP Sport. Poniżej prezentujemy rozpiskę wszystkich meczów z tego dnia.

Wtorek, 1.06

10:00 Turcja – Niemcy (Polsat Sport)

Turcja – Niemcy (Polsat Sport) 12:00 Dominikana – Korea Południowa (Polsat Sport Extra)

Dominikana – Korea Południowa (Polsat Sport Extra) 13:00 Belgia – Polska (Polsat Sport, TVP Sport)

Belgia – Polska (Polsat Sport, TVP Sport) 15:00 Serbia – Tajlandia (Polsat Sport Extra)

Serbia – Tajlandia (Polsat Sport Extra) 16:00 Chiny – Kanada (Polsat Sport)

Chiny – Kanada (Polsat Sport) 18:00 USA – Holandia (Polsat Sport News)

USA – Holandia (Polsat Sport News) 19:00 Włochy – Japonia (Polsat Sport Extra)

Włochy – Japonia (Polsat Sport Extra) 21:00 Brazylia – Rosja (Polsat Sport News)

