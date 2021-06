Wspaniały mecz Polaków! Biało-Czerwoni wygrywają z USA 3:0

Mecz z reprezentacją Stanów Zjednoczonych był piątym spotkaniem Biało-Czerwonych w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Do trzech zwycięstw i jednej porażki podopieczni Vitala Heynena dołożyli kolejny triumf.

Liga Narodów. Polska - USA - relacja

Polacy schodzili na pierwszą przerwę techniczną z czteropunktową przewagą (8:4). Cały set zakończył się wynikiem 25:17 dla Biało-Czerwonych. Amerykanie nie potrafili wznieść się na optymalny poziom w ataku, a nasi reprezentanci dobrze grali wyblokiem i skutecznie przeprowadzali akcje ofensywne.

Druga partia była o wiele bardziej wyrównana, co potwierdza fakt, że doszło do gry na przewagi. Przez większość czasu to Amerykanie byli ciągle jeden punkt przed Polakami, ale w końcówce to Biało-Czerwoni okazali się lepsi. Druga część spotkania zakończyła się wynikiem 28:26 dla siatkarzy znad Wisły i w całym spotkaniu było już 2:0.

Trzeci set rozpoczął się dla reprezentacji Polski wybitnie – podopieczni Vitala Heynena popisali się na początku udanym blokiem i chwilę później szybko wyszli na prowadzenie 8:3. Przewaga 4-5 punktów utrzymywała się przez prawie całą trzecią partię. Bardzo dobrze w ataku zaprezentował się Kamil Semeniuk. Trzecia partia zakończyła się wynikiem 25:17 a cały mecz 3:0.

Liga Narodów. Polska - USA - składy

Poniżej przedstawiamy piątkowe składy obu drużyn i dotychczasowe wyniki reprezentacji Polski.

Reprezentacja Polski: Bartosz Kurek, Grzegorz Łomacz, Aleksander Śliwka, Jakub Kochanowski, Mateusz Bieniek, Bartosz Bednorz, Damian Wojtaszek (L) oraz Maciej Muzaj

Reprezentacja Stanów: Zjednoczonych: Matthew Anderson, Kyle Ensing, Mitch Stahl, Micah Christenson, Maxwell Holt, Garrett Muagututia, Erik Shoji (L) oraz Benjamin Patch, Josh Tuaniga

Liga Narodów. Kiedy następny mecz Polaków?

Po łatwym zwycięstwie z Australią i Stanami Zjednoczonymi Polaków czeka znacznie trudniejsze zadanie. W sobotę 5 czerwca o godzinie 16 zmierzą się z Rosją, która pewnie pokonała Holandię, Iran i Stany Zjednoczone 3:1 i odnotowała porażkę z Japonią 2:3.

