Szansa na odbicie się w Lidze Narodów. Polki zagrają z reprezentacją Holandii

Polska w tabeli Ligi Narodów plasuje się nisko, bo dopiero na 11 miejscu z 16 ogólnie. To efekt słabej dyspozycji drużyny Jacka Nawrockiego, która dotychczas wygrała zaledwie trzy mecze – z Włochami (3:2), Koreą Południową (3:0) oraz z Kanadą (3:2). Ostatni z wyników można uznać za niespodziankę, ponieważ Polki przegrywały w setach już 0:2, by ostatecznie przeważyć szalę na swoją korzyść.

Holandia zajmuje jednak znacznie wyższą lokatę – jest czwarta, a reprezentacja Polski traci do niej aż 8 punktów. Biorąc to pod uwagę, zapowiada się trudny mecz, a jednocześnie dobra okazja, by w pewnym stopniu dogonić czołówkę Ligi Narodów. W tych rozgrywkach Holenderki przegrały zaledwie dwa razy – z USA (0:3) oraz Niemcami (2:3).

Polska – Holandia. Transmisja TV. Gdzie i kiedy oglądać starcie?

Mecz Polska – Holandia odbędzie się 7 czerwca o godzinie 18:00. Transmisja będzie prowadzona przez telewizję Polsat Sport oraz TVP Sport. Zmagania siatkarek będzie można śledzić również w serwisach ipla.tv oraz sport.tvp.pl. Poniżej znajdziecie terminarz wszystkich meczów Ligi Narodów z tego dnia.

Poniedziałek, 7.06

10:00 Rosja – Tajlandia

12:00 Turcja – Dominikana (Polsat Sport)

13:00 Kanada – Japonia (Polsat Sport Extra)

15:00 Chiny – Serbia (Polsat Sport)

16:00 Korea Południowa – USA (Polsat Sport Extra)

18:00 Polska – Holandia (Polsat Sport/TVP Sport)

19:00 Niemcy – Włochy (Polsat Sport Extra)

21:00 Belgia – Brazylia (Polsat Sport)

