Polacy wrócili na fotel lidera. Tak wygląda tabela Ligi Narodów

W tegorocznej Lidze Narodów, która dla wielu drużyn stanowi element przygotowań do igrzysk olimpijskich, występuje 16 drużyn. Tylko cztery najlepsze reprezentacje zagrają w turnieju finałowym, przez co trudno już teraz wymienić faworytów do awansu.

Na dobrej pozycji znajdują się Polacy, których jednak czekają jeszcze trudne starcia z Brazylijczykami i Francuzami. Biało-Czerwoni bronią pozycji lidera wywalczonej po wygranej z Bułgarią (3:0), ale mają tyle samo punktów co druga reprezentacja Canarinhos. Trójkolorowi z kolei tracą do podopiecznych Vitala Heynena zaledwie punkt. Nie wolno zapominać również o Iranie, który obecnie z 15 "oczkami" na koncie jest o krok od awansu do czołowej czwórki.

Liga Narodów. Terminarz

10 czerwca, 21:00 Polska – Holandia

11 czerwca, 21:00 Polska – Brazylia

15 czerwca, 18:00 Kanada – Polska

16 czerwca, 15:00 Japonia – Polska

17 czerwca, 21:00 Niemcy – Polska

21 czerwca, 19:30 Polska – Argentyna

22 czerwca, 15:00 Iran – Polska

23 czerwca, 15:00 Francja – Polska

Klasyfikacja Ligi Narodów



Drużyna RM Z P PKT 1 Polska 7 6 1 18 2 Brazylia 7 6 1 18 3 Francja 7 6 1 17 4 Słowenia 7 5 2 15 5 Iran 7 5 2 15 6 Serbia 7 5 2 14 7 Rosja 7 4 3 13 8 Japonia 7 4 3 11 9 Niemcy 7 3 4 11 10 Stany Zjednoczone 7 3 4 9 11 Włochy 7 3 4 7 12 Kanada 7 2 5 7 13 Argentyna 7 2 5 5 14 Bułgaria 7 1 6 5 15 Holandia 7 1 6 3 16 Australia 7 0 7 0

