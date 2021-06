Polska – Brazylia w Lidze Narodów. O której mecz siatkarek?

Polki nie zaliczą tegorocznej Ligi Narodów do udanych. Podopieczne Jacka Nawrockiego przegrały już sześć spotkań, wygrywając przy tym zaledwie trzy. Ostatnio odniosły porażkę z Japonią, chociaż pierwsze dwa sety należały do Biało-Czerwonych. Rywalki potrafiły jednak najpierw wyrównać, a później przechylić w tie-breaku szalę zwycięstwa na swoją korzyść.

Polska – Brazylia w Lidze Narodów

Kolejnymi rywalkami Polek będą Brazylijki, które do tej pory wygrały w turnieju siedem spotkań, a przegrały dwa: ze Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Ostatnią porażkę Canarinhos odniosły w spotkaniu poprzedzającym rywalizację z zawodniczkami prowadzonymi przez Nawrockiego, przez co do meczu z Biało-Czerwonymi przystąpią podrażnione i zmotywowane. To one będą zdecydowanymi faworytkami starcia i każdy inny wynik niż pewne zwycięstwo Brazylijek będzie można rozpatrywać w kategorii sensacji.

Polska – Brazylia. Gdzie śledzić wynik meczu?

Mecz Polska – Brazylia w Lidze Narodów rozpocznie się w sobotę 12 czerwca o godz. 21. Transmisja będzie dostępna na antenach Polsat Sport i TVP Sport oraz w serwisach ipla.tv i sport.tvp.pl.

