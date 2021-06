Tajlandia – Polska. Wynik meczu Ligi Narodów. Polki wygrywają czwarte spotkanie tegorocznych rozgrywek LN

Polki przegrały 12 czerwca swoje siódme spotkanie w tej edycji Ligi Narodów. Biało-Czerwone uległy wtedy reprezentacji Brazylii 0:3. Tego samego dnia reprezentantki Tajlandii odniosły swoje pierwsze zwycięstwo w tegorocznych rozgrywkach LN.

Polska – Tajlandia. Wygrana w trzech setach

Polki w pierwszym secie miały parę momentów, w których Tajki dochodziły do głosu, ale dokładna gra w ataku i solidna postawa w obronie dała podopiecznym Jacka Nawrockiego prowadzenie 1:0 (25:23). W drugiej partii spotkania Biało-Czerwone schodziły na pierwszą przerwę techniczną z wynikiem 8:4 na ich korzyść. Od początku meczu świetną dyspozycję prezentowała Zuzanna Górecka. Drugi set był pokazem dominacji Polek. Nasze reprezentantki wygrały go 25:15. Trzecia partia to potrzymanie dobrej dyspozycji z poprzedniej części spotkania. Dobre przyjęcie, pewny atak i ciągle solidna obrona dały Polkom czwarte zwycięstwo w Lidze Narodów (3:0). Trzeci set zakończył się wynikiem 25:20.

Poniżej przedstawiamy terminarz nadchodzących spotkań reprezentacji Polski kobiet:

14 czerwca 15:00 Niemcy – Polska

Niemcy – Polska 18 czerwca 18:00 Polska – USA

Polska – USA 19 czerwca 16:00 Chiny – Polska

Chiny – Polska 20 czerwca 16:00 Rosja – Polska

