Liga Narodów. Kanada – Polska. Kolejne zwycięstwo Biało-Czerwonych

Przed meczem rozgrywanym we wtorek 15 czerwca to Polacy byli zdecydowanymi faworytami. Biało-Czerwoni po dziewięciu kolejkach byli wiceliderami klasyfikacji Ligi Narodów, ustępując jedynie Brazylii. To właśnie z tym zespołem podopieczni Vitala Heynena przegrali w ostatnim spotkaniu, a starcie z Kanadą było dobrą okazją do rehabilitacji i powrotu na zwycięską ścieżkę. Nasi rywale zajmowali z kolei 13. miejsce w tabeli, przez co każdy inny wynik niż pewne zwycięstwo aktualnych mistrzów świata byłby niespodzianką.

Liga Narodów. Kanada – Polska. Jaki wynik?

Mecz lepiej rozpoczął się dla Kanadyjczyków, którzy odskoczyli na dwupunktowe prowadzenie. Wprawdzie Kurek i Leon odpowiadali dobrymi atakami, ale na pierwszą przerwę techniczną to nasi rywale zeszli prowadząc 8:6.

Uwagi przekazane przez Heynena początkowo przyniosły efekt, ponieważ Biało-Czerwoni szybko wyrównali. Dobra gra blokiem Kanadyjczyków oraz błędy popełniane przez Polaków sprawiły jednak, że drużyna prowadzona przez Glenna Hoaga zyskała trzy punkty przewagi. Z dobrej strony pokazywał się szczególnie Vernon, który jeszcze przed drugą przerwą techniczną popisał się asem serwisowym. Na drugą przerwę siatkarze schodzili przy wyniku 16:13 dla Kanadyjczyków.

Końcówka spotkania była bardziej wyrównana, a Polacy już po przerwie doprowadzili do remisu. Później obie ekipy grały punkt za punkt, ale ostatecznie to Biało-Czerwoni okazali się skuteczniejsi, wygrywając pierwszego seta 25:22.

Liga Narodów. Polacy grali z Kanadą. Jaki wynik meczu siatkarzy?

Wyrównany był również początek drugiej partii, w której jako pierwsi punktowali Biało-Czerwoni. Złe zagrywki Kurka i Kochanowskiego sprawiły jednak, że nasi rywale zapisywali kolejne „oczka” na swoim koncie. Wprawdzie Polacy mieli problem z grą blokiem, ale dobre ataki Kochanowskiego, Nowakowskiego i Kubiaka zaowocowały tym, że również przy drugiej przerwie technicznej prowadzili dwoma punktami.

Chociaż aktualni mistrzowie świata byli zdecydowanymi faworytami starcia, to Kanadyjczycy nie zamierzali ułatwiać im zadania. Po asie serwisowym Vernona i punktowym ataku Maara wyszli na prowadzenie 19:17, a Biało-Czerwoni po raz kolejny w tym spotkaniu musieli gonić wynik. To im się udało po ataku Kubiaka i dwóch asach serwisowych Leona. Podopieczni Heynena prowadzenia nie oddali aż do końca partii, którą wygrali 25:23.

Kanada – Polska w Lidze Narodów. Jaki wynik?

W trzecią partię lepiej weszli Polacy, którzy dzięki skutecznym atakom Drzyzgi i Kurka prowadzili już 4:1. Prowadzenie utrzymali do pierwszej przerwy technicznej na którą zeszli przy stanie 8:4. Biało-Czerwoni z akcji na akcję rozkręcali się, a w pewnym momencie prowadzili już sześcioma punktami. Kanadyjczykom nieznacznie udało się zniwelować straty, przez co przy drugiej przerwie technicznej było już 16:12 dla podopiecznych Heynena.

Po przerwie dwukrotnie punktował Szwarc, a punkt dołożył Vernon, co pomogło Kanadyjczykom zniwelować stratę do dwóch „oczek”. Taki stan utrzymywał się jeszcze przez kilka minut. Polacy nie ugięli się jednak pod naporem rywali i wygrali partię 25:19. Całe spotkanie zakończyło się z kolei wynikiem 3:0 dla Biało-Czerwonych.

