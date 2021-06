Polska i Japonia zagrają w Lidze Narodów. Gdzie będzie można obejrzeć ten mecz?

Wszystko wskazuje na to, iż reprezentacja Polski do samego końca Ligi Narodów będzie biła się z Brazylią o pozycję lidera. Aktualnie to Canarinhos są pierwsi w tabeli, a nasza kadra traci do nich 2 punkty. Czy sytuacja wkrótce się zmieni? Jest taka szansa, o ile oczywiście Biało-Czerwoni wygrają z Japonią w meczu, który odbędzie się 16 czerwca.

Liga Narodów. Kiedy mecz Polska – Japonia?

Spotkanie Polska – Japonia będzie drugim w czwartej już serii starć w tegorocznej Lidze Narodów. Uprzednio podopieczni w dobrym stylu pokonali Kanadę 3:0, a Vital Heynen posłał do boju niemal najmocniejszy skład. W akcji oglądaliśmy więc Wilferdo Leona, Michała Kubiaka czy Bartosza Kurka.

Ma to związek z „nowym otwarciem w czwartej serii meczów”, które jeszcze przed pojedynkiem z Kanadą zapowiedział nasz selekcjoner. Można domniemać, że od teraz Vital Heynen ograniczy rotacje personalne, które ochoczo stosował w wielu poprzednich meczach, a na parkiecie najwięcej czasu będą spędzać ci, co najprawdopodobniej pojadą do Tokio na Igrzyska Olimpijskie. Jest więc duża szansa, że w starciu z Japonią znów zobaczymy na parkiecie największych ulubieńców polskich kibiców, którzy – jak twierdzi trener Ryszard Bosek – tworzą najlepszą drużynę na świecie.

Polska – Japonia. Transmisja na żywo

Mecz reprezentacji Polski z Japonią odbędzie się 16 czerwca o godzinie 15:00. Starcie, które zostanie rozegrane we włoskim mieście Rimini, będzie transmitowane na antenach TVP 2 i Polsat Sport.

