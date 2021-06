Siatkarska Liga Narodów. Niemcy – Polska. Biało-Czerwoni zagrają w ostatnim spotkaniu dnia

Reprezentacja Niemiec gra w tym sezonie Ligi Narodów bardzo „w kratkę”. Podopieczni Andrei Gianiego na 11 rozegranych do tej pory spotkań wygrali tylko cztery, ale wcale nie wszystkie zwycięstwa były ze słabszymi rywalami. Niemcy potrafili wygrać z teoretycznie mocniejszym Iranem żeby chwilę później nie poradzić sobie z reprezentacją Kanady czy Japonii. Naszym zachodnim sąsiadom udało się też odnieść zwycięstwo nad Słowenią, która wcześniej rozprawiła się z Polakami 3:1.

Podopieczni Vitala Heynena mają w tym sezonie jeden główny cel – medal na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Każde spotkanie w Lidze Narodów to okazja dla polskiej drużyny na ćwiczenie różnych wariantów gry i szukanie optymalnego składu, który pojedzie reprezentować nasz graj do Japonii. Trener i siatkarze na pewno liczą na trudny mecz z Niemcami, bo z takich spotkań można wyciągnąć więcej wniosków i jeszcze lepiej przygotować się do głównej imprezy tego lata.

Niemcy – Polska. Transmisja TV i terminarz. Gdzie oglądać spotkanie?

Mecz Niemcy – Polska odbędzie się 17 czerwca o godzinie 21. To ostatnie spotkanie zaplanowane na ten dzień. Transmisję z wydarzenia będzie można śledzić na Polsat Sport, TVP 1 i sport.tvp.pl.

