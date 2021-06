Polacy wygrywają z Niemcami! Kolejne zwycięstwo siatkarzy w Lidze Narodów

Chociaż dla Polaków, podobnie jak i innych reprezentacji, Liga Narodów jest tylko przystankiem na drodze przygotowań do igrzysk olimpijskich, to Biało-Czerwoni nie zamierzają odpuszczać turnieju. Przed meczem z Niemcami mieli na swoim koncie rozegranych 11 spotkań, z których wygrali aż dziewięć. Dwukrotnie przegrali: ze Słowenią i Brazylią, która jest liderem klasyfikacji ogólnej rozgrywek.

Niemcy nie mogli poszczycić się równie efektownym bilansem co podopieczni Vitala Heynena. Rywale Polaków przegrali siedem spotkań i wygrali zaledwie cztery: z Bułgarią, Australią, Iranem i Słowenią. Przed spotkaniem rozgrywanym w czwartek 17 czerwca to Biało-Czerwoni byli więc zdecydowanym faworytem.

Pierwszy set dla Biało-Czerwonych

Heynen desygnował do gry mocny skład, stawiając od początku meczu na Nowakowskiego, Kurka, Leona, Drzyzgę, Kubiaka, Kochanowskiego i Zatorskiego. Spotkanie lepiej rozpoczęło się dla Niemców, którzy odskoczyli na dwupunktowe prowadzenie. Dobre ataki Kurka i Leona sprawiły jednak, że Polakom udało się szybko wyrównać. I chociaż początkowo rywalizacja na parkiecie toczyła się punkt za punkt, to Biało-Czerwoni zeszli z prowadzeniem 8:6 na pierwszą przerwę techniczną.

Po przerwie gra była wciąż wyrównana, a aktualni mistrzowie świata mieli problem z wypracowaniem trzy lub czteropunktowej przewagi. Ich rywale grali bardzo czujnie w obronie i tylko błędy indywidualne i skuteczność Kurka sprawiły, ze Polacy w pewnym momencie prowadzili 13:9. Niemcy nie zamierzali jednak złożyć broni i postawili wysoko poprzeczkę Biało-Czerwonym. Nierówno grał przy tym Kurek, który świetne ataki przeplatał prostymi błędami. Przy drugiej przerwie technicznej mimo to było 16:15 dla zawodników Heynena.

Polacy prowadzenia nie oddali aż do końca partii, utrzymując Niemców na dystans. Duża w tym zasługa punktowych ataków Kurka, Leona i Kubiaka, dzięki którym dorobek Biało-Czerwonych pod koniec seta stale się powiększał. Mistrzowie świata wygrali go w stosunku 25:22.

Wysoka wygrana Polaków w drugiej partii

Podopieczni Heynena dobrze weszli w kolejną partię, odskakując rywalom na dwa „oczka” przy stanie 3:1. I chociaż rywale również powiększali swój dorobek punktowy, to Polacy prowadzili przy pierwszej przerwie technicznej 8:5. Niemcy wykorzystali krótką przerwę na przeorganizowanie gry, co szybko przyniosło efekt – dwie kolejne akcje na swoje konto zapisali właśnie podopieczni Andrei Gianiego.

Niemcy rozkręcali się z akcji na akcję, wykorzystując przy tym skwapliwie błędy Polaków. To zaowocowało doprowadzeniem do remisu przy stanie 10:10. Punktowy atak Kurka i blok Nowakowskiego pomogły jednak Biało-Czerwonym ponownie wyjść na prowadzenie. Przy drugiej przerwie technicznej 16:14.

Końcówka drugiej partii również należała do Biało-Czerwonych, którzy nie pozwalali rywalom na rozwinięcie skrzydeł. As serwisowy Kubiaka przy stanie 20:16 potwierdził, że Niemcom będzie niezwykle ciężko przychylić szalę zwycięstwa w tym secie na swoją korzyść. Polacy zakończyli go wynikiem 25:19 i byli o krok od wygranej w całym meczu.

Polska wygrywa z Niemcami w Lidze Narodów!

Podobnie jak w dwóch poprzednich partiach, również w trzeciej to aktualni mistrzowie świata zaczęli dominować na parkiecie. Wpływ na to miała m.in. skuteczna gra dobrze dysponowanego Kurka i as serwisowy Leona, dzięki czemu przy pierwszej przerwie technicznej było 8:4 dla Polaków.

Na kilkupunktowe prowadzenie Biało-Czerwoni wyszli również w kolejnej części seta, przy wyniku 12:7. Druga przerwa techniczna nastąpiła z kolei przy imponującym rezultacie 16:10 dla graczy Heynena. Wypracowanej przewagi mistrzowie świata nie oddali aż do końca partii, którą wygrali 25:20. Całe spotkanie zakończyło się rezultatem 3:0 dla Polaków, którzy zajmują aktualnie drugie miejsce w klasyfikacji Ligi Narodów.

Czytaj też:

Euro 2020. Piłkarze Danii i Belgii oddali hołd Eriksenowi. Cały stadion oklaskiwał piłkarza