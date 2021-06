Liga Narodów. Trudne zadanie Polek. Dziś zmierzą się z liderkami tabeli

Dwa lata temu Polski dość niespodziewanie awansowały do Final Six Ligi Narodów. Choć do końca pierwszej fazy turnieju zostały jeszcze trzy spotkania, wiadomo już, że biało-czerwone nie powtórzą swojego wyczynu. Po porażce 3:0 z Niemcami ostatecznie straciły szanse na awans. W piątek 18 czerwca nasze reprezentantki czeka wyjątkowo trudne zadanie.

Po drugiej stronie siatki staną Amerykanki, które poważnie aspirują do złotego medalu. Podopieczne Karcha Kiraly'ego zajmują pierwsze miejsce w tabeli i mogą pochwalić się fantastycznym bilansem - wygrały wszystkie 12 rozegranych dotąd meczów i straciły zaledwie 3 sety. Reprezentacja USA ma w składzie takie gwizdy jak atakującą Eczacibasi VitrA Stambuł Jordan Thompson czy grająca w Serie A Jordn Poulter. Za defensywę odpowiadają kapitan drużyny Jordan Larsson oraz finalistka tegorocznej Ligi Mistrzyń Michelle Bartsch-Hackley.

Liga Narodów - tabela

Przed ostatnią kolejką rozgrywek pierwsze miejsce w tabeli zajmują Stany Zjednoczone, które zgromadziły 36 punktów. Na drugim miejscu uplasowała się reprezentacja Brazylii. Canarinhos zgromadziły do tej pory 31 punktów. 25 punktów ma swoim dorobku zajmująca trzecie miejsce kadra Japonii. Finałową czwórkę zamyka Turcja z wynikiem 24 punktów. Polska zajmuje 11 miejsce. Podopieczne Jacka Nawrockiego zdobyły 13 punków i nie mają już szans na awans. Biało-czerwone wygrały zaledwie 4 z 12 spotkań (z Włochami, Koreą, Kanadą i Tajlandią.

Liga Narodów - kiedy mecze Polek?

Otwierające ostatnią kolejkę spotkanie z Amerykankami zaplanowano na piątek 18 czerwca na godzinę 18. W sobotę 19 czerwca rywalkami Polek będzie reprezentacja Chin. Mecz rozpocznie się o godzinie 16. Biało-czerwone zakończą zmagania z tegorocznej Lidze Narodów rywalizacją z Rosją. Początek spotkania w niedzielę 20 czerwca o godzinie 16. Mecze będą transmitowane przez telewizję Polsat Sport oraz TVP Sport. W internecie zmagania Polek można oglądać na platformie ipla.tv i na tvpsport.

