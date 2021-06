Liga Narodów kobiet. Rosja – Polska. Ostatnia szansa Biało-Czerwonych na triumf w turnieju

Ostatnie zwycięstwo Polki zanotowały 13 czerwca w meczu z Tajlandią. Od tego czasu przegrały po 3:0 z Niemkami, Amerykankami i Chinkami. W pierwszych dwóch setach walki z USA Biało-Czerwone nawiązały bardzo dobrą, wyrównaną walkę, ale to nie pomogło w osiągnięciu pozytywnego rezultatu.

Niekorzystny bilans Biało-Czerwonych

Polki rozegrały do tej pory w turnieju w Rimini 14 spotkań z czego tylko cztery wygrały. Żadne z tych zwycięstw nie powala, ponieważ każda drużyna, nad którą po drodze Polki odniosły zwycięstwo (Włochy, Tajlandia, Kanada i Korea Południowa) znajdują się w tabeli pod naszymi reprezentantkami (13. – 16. miejsce).

Rosjanki znajdują się obecnie na 7. miejscu i nie mają matematycznych szans na awans do Final Four. Niedzielne przeciwniczki podopiecznych Jacka Nawrockiego wygrały do tej pory w Lidze Narodów osiem na 14 spotkań.

Rosja – Polska. Kiedy i gdzie oglądać spotkanie Ligi Narodów?

Mecz Rosja – Polska rozpocznie się 20 czerwca o godzinie 16. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna na Polsat Sport, TVP Sport i sport.tvp.pl.

