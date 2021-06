Rosja – Polska. Wygrana Biało-Czerwonych siatkarek na zakończenie Ligi Narodów

Polki rozegrały do tej pory w turnieju w Rimini 14 spotkań, z czego tylko cztery wygrały. Żadne z tych zwycięstw nie powala, ponieważ każda drużyna, nad którą po drodze Polki odniosły zwycięstwo (Włochy, Tajlandia, Kanada i Korea Południowa) znajdują się w tabeli pod naszymi reprezentantkami (13. – 16. miejsce).

Wygrana Polek na zakończenie Ligi Narodów

Pierwszy set ostatniego meczu turnieju Ligi Narodów padł łupem Biało-Czerwonych. Polki prezentowały w nim bardzo solidną i obiecującą siatkówkę. Martyna Łukasik i Zuzanna Górecka dobrze pracowały w bloku, a Magdalena Stysiak dawała radę kończyć również te nieoczywiste, sytuacyjne piłki. Pierwsza partia została wygrana przez podopieczne Jacka Nawrockiego 25:17. Kolejny set nie zaczął się dla Polek dobrze. Już na początku Rosjanki wyszły na czteropunktowe prowadzenie. Po niedługim czasie było już 11:5 dla naszych oponentek. Biało-Czerwonym nie udało się już odrobić strat, a set zakończył się wynikiem 25:20.

Trzecia partia to powrót Polek do dobrej dyspozycji z pierwszego seta. Parę szczęśliwych akcji i dobra dyspozycja w odbiorze i ataku dały naszym reprezentantkom sześciopunktowe prowadzenie na drugiej przerwie technicznej (16:10). Duża przewaga pozwoliła Polkom spokojnie doprowadzić ten set do szczęśliwego końca (25:16). W czwartej partii Polki nie zdołały doprowadzić czteropunktowej przewagi do końca. Rosjanki wygrały set (25:22) i nadszedł czas na tie-break. Ostatnia partia grana do 15 była dla Polek czystą formalnością. Pierwsze cztery punkty padły łupem podopiecznych Jacka Nawrockiego, a dalej było już „z górki”. Biało-Czerwone wygrały tie-breaka 15:7 a całe spotkanie 3:2.

Czytaj też:

Koniec dominacji Mercedesa? Max Verstappen zwycięża GP Francji