Polska – Argentyna. Mężczyźni wracają do zmagań w Lidze Narodów. Zostały trzy spotkania

Reprezentanci Polski sumiennie przygotowują się do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Nie przeszkadza im to jednak w osiąganiu bardzo dobrych wyników podczas tegorocznej Ligi Narodów. Na trzy spotkania przed końcem podstawowej fazy rozgrywek Biało-Czerwoni zajmują drugie miejsce w tabeli i są na dobrej drodze, żeby awansować do Final Four.

Dotychczasowe mecze Polaków

Do tej pory podopieczni Vitala Heynena przegrali podczas Ligi Narodów tylko dwa razy. Pierwsza porażka odnotowana została przeciwko reprezentacji Słowenii (1:3) a druga w meczu z reprezentacją Brazylii. W pojedynkach z takimi drużynami jak Rosja, USA czy Włochy Polacy praktycznie bez problemu odnosili zwycięstwo. 8 na 10 triumfów nasi siatkarze odnieśli bez straconego seta. Oprócz poniedziałkowego meczu z Argentyną zostały im jeszcze dwa bardzo wymagające spotkania – z Iranem i Francją.

Polska – Argentyna. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Spotkanie Polska – Argentyna odbędzie się 21 czerwca o godzinie 19:30. Transmisja z meczu będzie dostępna na Polsat Sport i TVP 2. Poniżej przedstawiamy dotychczasowe wyniki reprezentacji Polski i terminarz na najbliższe dni.

28 maja, Polska – Włochy 3:0



29 maja, Polska – Serbia 3:1



30 maja, Polska – Słowenia 1:3



3 czerwca, Polska – Australia 3:0



4 czerwca, Polska – USA 3:0



5 czerwca, Polska – Rosja 3:1



9 czerwca, Polska – Bułgaria 3:0



10 czerwca, Polska – Holandia 3:0



11 czerwca, Polska – Brazylia 0:3



15 czerwca, Kanada – Polska 0:3



16 czerwca, Japonia – Polska 0:3



17 czerwca, Niemcy – Polska 0:3



21 czerwca, 19.30 – Argentyna



22 czerwca, 15.00 – Iran



23 czerwca, 15.00 – Francja



