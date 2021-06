Liga Narodów. Iran – Polska. Biało-Czerwoni mogą zapewnić sobie awans do Final Four

Reprezentacja Polski po wczorajszej wygranej z Argentyną ma na swoim koncie 11 zwycięstw w 13 rozegranych do tej pory meczach tegorocznej Ligi Narodów. Nasi siatkarze są o krok od przypieczętowania awansu do Final Four i walki o triumf w całym turnieju.

Słaba forma Iranu

Wtorkowy przeciwnik Polaków, Iran nie radzi sobie podczas rozgrywek Ligi Narodów najlepiej. Drużyna, która przyzwyczaiła do gry na najwyższym poziomie zajmuje tylko 12. pozycję w tabeli. Irańczycy ostatnie zwycięstwo odnieśli siedem spotkań temu. Od tego czasu pokonały ich Serbia, Niemcy, Australia, Brazylia, Słowenia i Francja. Takiego niebezpiecznego przeciwnika nie można jednak lekceważyć. Gorsza forma Iranu podczas Ligi Narodów nie oznacza, że nie będzie on stanowił realnego zagrożenia podczas zbliżających się wielkimi krokami Igrzysk Olimpijskich w Tokio.

Jeśli Biało-Czerwoni wygrają wtorkowe spotkanie z Iranem, zapewnią sobie udział w play-offach Ligi Narodów i powalczą o zwycięstwo w całym tegorocznym turnieju. W tym momencie realne szanse na wyprzedzenie Polaków ma jeszcze Rosja, Francja i Słowenia. Polacy musieliby przegrać dwa pozostałe im mecze, a wymienione wcześniej drużyny odnieść same zwycięstwa, żeby podopieczni Vitala Heynena nie znaleźli się w finałowej czwórce.

Iran – Polska. Gdzie i kiedy oglądać spotkanie Biało-Czerwonych?

Mecz pomiędzy Iranem i Polską rozpocznie się 22 czerwca o godzinie 15. Transmisję z meczu będzie można śledzić na Polsat Sport i TVP 1.

