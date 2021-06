Francja – Polska. Trudny rywal na zakończenie pierwszej fazy Ligi Narodów

Francja – Polska to dla naszych siatkarzy 15. spotkanie pierwszej fazy Ligi Narodów. Trójkolorowi to bardzo trudny przeciwnik, który nie ma jeszcze zapewnionego awansu do tegorocznych play-offów.

„Na deser” Ligi Narodów zostanie kibicom Final Four, czyli faza pucharowa, która również w tym roku odbędzie się z udziałem Biało-Czerwonych siatkarzy. Polacy bez problemu awansowali do najlepszej czwórki turnieju przegrywając tylko dwa na 14 spotkań. Jednym z pogromców naszych siatkarzy była Brazylia, która podczas całego cyklu odniosła tylko jedną porażkę. 15. kolejka Ligi Narodów Zanim rozpocznie się Final Four czeka nas ostatnia kolejka pierwszej fazy Ligi Narodów, a w niej Biało-Czerwoni zmierzą się z jedyną drużyną, która zdołała pokonać Brazylię w tym turnieju – Francją. Trójkolorowi ciągle nie mają zapewnionego udziału w fazie play-off, więc szanse na awans będą dla nich dodatkową motywacją do gry. Mecze fazy pucharowej (półfinały, mecz o trzecie miejsce i finał) zostaną rozegrane w weekend 26-27 czerwca. Reprezentacja Francji przegrała w tym sezonie Ligi Narodów cztery spotkania: z Serbią, Słowenią, Holandią i Włochami. Trzeba jednak pamiętać, że wszystkie drużyny traktują ten turniej jako bardzo ciężki i długi trening przed zbliżającymi się igrzyskami olimpijskimi w Tokio, więc porażka na przykład z teoretycznie słabszą Holandią nie powinna dziwić. Francja – Polska. Gdzie oglądać? Spotkanie Francja – Polska planowo ma rozpocząć się 23 czerwca o godzinie 15. Transmisja ze spotkania ma być dostępna na TVP 1 i Polsat Sport. Czytaj też:

Anglicy i Chorwaci w 1/8 finału Euro 2020. Jedna z ekip może trafić na Polaków