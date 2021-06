Liga Narodów. Biało-czerwoni pokonani po emocjonującym starciu z Francją

W ostatniej kolejce fazy zasadniczej Ligi Narodów rywalami biało-czerwonych byli Francuzi Po 14 meczach Trójkolorowi zajmowali czwarte miejsce w grupie. Podopieczni Laurenta Tillie wygrali 10 spotkań i przegrali 4 (z Serbią, Słowenią, Holandią oraz Włochami) i nie mogli być jeszcze pewni awansu do Final Four. W przeciwieństwie do reprezentacji Polski, która już po ostatnim zwycięstwie z Iranem 3:0 (było to piąta z rzędu wygrana 3:0) była pewna awansu do półfinałów.

Polacy rozpoczęli mecz w składzie: Bartosz Kurek, Piotr Nowakowski, Wilfredo Leon, Fabian Drzyzga, Michał Kubiak, Maeusz Bieniek, oraz Damian Wojtaszek. Po dugiej stronie siatki pojawili się m.in. Earvin Ngapeth oraz dobrze znani kibicom PlusLii Benjamin Toniutti, Kevin Tillie czy Antoine Brizard.

Liga Narodów. Polska - Francja - relacja, kto wygrał

Mecz między Polską i Francją rozpoczął się od twardych akcji po obu stronach siatki. Początek seta był bardzo wyrównany, jednak po pierwszej przerwie technicznej w wyniku braku skuteczności siatkarzy Vitala Heynena to Trójkolorowi wyszli na 3-punktowe prowadzenie. Francuzi popisali się kilkoma fantastycznymi akcjami w obronie i niesamowitymi serwisami Jeana Patry'ego. A Polacy popełniali coraz więcej błędów. Pod koniec seta biało-czerwoni odnotowali aż cztery błędy w zagrywce z rzędu. Set zakończył się wygraną Francji 25:22.

Na początku drugiego seta doszło do niebezpiecznej sytuacji. Batosz Kurek krwawił z nosa, jednak szczęśliwie krwotok udało się szybko opanować. Polacy znowu mieli sporo problemów w polu serwisowym. Dopiero w połowie seta wyszli na prowadzenie (12:11). Podopieczni Heynena zdobyli serię punktów blokiem przy zagrywce Piotra Nowakowskiego a set zakończył się wynikiem 25:21 dla Polski.

Liga Narodów. Polska - Francja - jaki wynik?

W kolejnej odsłonie meczu nasi reprezentanci znowu mieli kłopoty ze skuteczną zagrywką, co przełożyło się na problemy także w innych elementach. Trójkolorowi z kolei nie mogli sobie poradzić z przyjęciem. Finalnie to biało-czerwoni kontrolowali przebieg wydarzeń na boisku i wygrali trzeciego seta 25:22.

Francuzi jednak nie odpuszczali, Porażka w całym meczu oznaczała dla nich koniec marzeń o awansie do Final Four. Ekipa Laurenta Tillie dobrze grała w bloku i na zagrywce i na drugiej przerwie technicznej prowadziła 16:12. Polacy popełniali sporo błędów i przegrali czwartego seta 25:20. O losach spotkania miał zadecydować tie break.

Początek piątego seta był bardzo nerwowy. Początkowo Francuzi mieli 3 punkty przewagi, jednak Polakom udało się doprowadzić do remisu 4:4. Wydawało się, że bliżej zwycięstwa byli Francuzi, którzy prowadzili kilkoma punktami. Przy stanie 13:10 doszło do ostrej wymiany zdań przy siatce, która zakończyła się żółtą kartką dla Ngapetha. Po zepsutej zagrywce Mateusza Bieńka Francja wykorzystała piłkę meczową i wygrała tie breaka 15:11 a cały mecz 3:2.

Liga Narodów - kiedy półfinały?

Po zwycięstwie z Polską Les Bleus zapewnili sobie udział w Final Four. Wiadomo również, że na pierwszym miejscu uplasuje się Brazylia a biało-czerwoni zajmą drugie miejsce. O ostatnie miejsce będą rywalizować Słowenia oraz Rosja. Spotkania półfinałowe zostaną rozegrane w sobotę 26 czerwca a finał oraz mecz o 3. miejsce

