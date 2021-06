Polacy rozbili Słowenię i zagrają w finale Ligi Narodów. Wielki popis Kurka!

Słowenia nie była dla Polaków wymarzonym rywalem. W 2015 roku przegraliśmy z ekipą z Bałkanów w półfinale Ligi Europejskiej. Zaledwie kilka miesięcy później nie znaleźliśmy sposobu na tą drużynę w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Problemy pojawiły się także w barażach Mistrzostw Europy w 2017 roku oraz półfinale ME w 2019 roku. W fazie zasadniczej tegorocznej Ligi Narodów drużyna Alberto Giulianiego (który od sezonu 2020/2021 jest także szkoleniowcem Asseco Resovii) pokonała Polskę 3:1. W półfinale lepsi okazali się jednak biało-czerwoni.

Siatkówka. Polska - Słowenia - wynik meczu

Polacy rozpoczęli w najmocniejszym składzie: Bartosz Kurek, Fabian Drzyzga, Wilfredo Leon, Michał Kubiak, Mateusz Bieniek, Jakub Kochanowski i Paweł Zatorski. Na początku pierwszego seta od najlepszej strony pokazał się kapitan biało-czerwonych ogrywając rywali na siatce. Bardzo dobrze funkcjonował także blok oraz przyjęcie biało-czerwonych. Po asie serwisowym Wilfredo Leona Polacy prowadzili 4:2. Gra toczyła się punkt za punkt. Żaden z zespołów nie odskoczył rywalowi na więcej niż dwa punkty. Słoweńcy nie byli w stanie sforsować polskiego bloku, ale za to sporo krwi napsuły nam ataki Klemena Cebulja. Set zakończył się wygraną naszej reprezentacji 25:22.

twitter

Mecz Polska - Słowenia - wynik

Drugi set także był wyjątkowo zacięty. Początkowo lepiej zaprezentowali się Słoweńcy, którzy przed pierwszą przerwą techniczną prowadzili 8:4. Podopieczni Vitala Heynena systematycznie odrabiali straty i po skutecznej zagrywce Drzyzgi doprowadzili do remisu 9:9. Ta partia meczu to przede wszystkim popis Kurka. Nasz atakujący miał aż 74 proc. skuteczności. Słoweńcy próbowali zatrzymać ataki, ale nie mieli pomysłu na kapitalną grę Polaka. Po kilku kolejnych „gwoździach” Kurka set zakończył się wynikiem 25:21 po autowej zagrywce Pajenka.

Trzeci set zaczął się od prowadzenia Słoweńców. U rywali w końcu zaczął funkcjonować blok, jednak Drzyzga dobrze odczytał intencje i po raz kolejny w tym spotkaniu ograł Cebulja. Po akcjach Leona i dwóch blokach Polacy prowadzili 8:7 i do końca tej partii meczu nie oddali prowadzenia. Kubiak miał dość niską skuteczność w ataku, ale znakomitą zmianę dał Śliwka. Po jego ataku biało-czerwoni ponownie zbudowali dwupunktową przewagę (16:14). Słoweńcy próbowali gonić wynik, udało im się doprowadzić do wyniku 21:20, ale końcówka należała do reprezentantów Polski, którzy wygrali trzeciego seta 25:23 a całe spotkanie 3:0.

twitter

Finał Ligi Narodów - kiedy Polacy grają mecz, relacja, gdzie oglądać

O złoty medal Polacy zagrają z reprezentacją Brazylii. Mecz zostanie rozegrany w niedzielę 27 czerwca o godzinie 15. Transmisja spotkania w TVP1, TVP Sport oraz Polsat Sport, a także w internecie na Polsat Sport.pl i TVP Sport.pl.

Wcześniej o godzinie 11:30 Francja i Słowenia będą walczyć o 3. miejsce i brązowy medal.

Czytaj też:

Liga Narodów. Brazylia melduje się w finale. Rywale nie mieli żadnych szans!