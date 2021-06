„Drużyna marzeń” Ligi Narodów. Wyjątkowa nagroda dla Kurka

Polska ostatecznie przegrała z Brazylią w finale Ligi Narodów Polacy rozpoczęli spotkanie w świetnym stylu, jednak w kolejnych setach słabo funkcjonowało zarówno przyjęcie, jak i blok, co uniemożliwiało wypracowanie skutecznych akcji. Porażka ze świetnie dysponowanymi Canarinhos sama w sobie nie jest dramatem. Vital Heynen od dawna powtarzał, że traktuje Ligę Narodów jako przygotowanie do Igrzysk Olimpijskich w Tokio, które dla naszych siatkarzy są najważniejszą imprezą w sezonie.

Liga Narodów. Kto został MVP?

Choć biało-czerwonym nie udało się po raz pierwszy w historii wygrać Ligi Narodów, kilku siatkarzy otrzymało indywidualne wyróżnienia i trafiło do „drużyny marzeń” turnieju. Nagrody trafiły wyłącznie do zawodników z dwóch reprezentacji: Polski oraz Brazylii.

najlepszy rozgrywający – Fabian Drzyzga

najlepsi przyjmujący – Yoandy Leal (Brazylia) i Michał Kubiak



najlepsi blokujący – Mauricio Souza (Brazylia) i Mateusz Bieniek



najlepsi atakujący – Bartosz Kurek i Wallace (Brazylia)

Nagroda dla „MVP turnieju” po raz pierwszy w historii Ligi Narodów została podzielona między dwóch siatkarzy. Otrzymali ją Wallace z Brazylii oraz Bartosz Kurek. Podczas ceremonii przyznania nagród Polak wykonał ładny gest w kierunku swojego przeciwnika – pokazał, że to on powinien jako pierwszy odebrać nagrodę, ponieważ to jego drużyna zatriumfowała w turnieju.

