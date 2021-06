Bartosz Kurek o występie w Lidze Narodów: Jestem dumny z sukcesu, który osiągnęliśmy

Bartosz Kurek wraz z całą drużyną Biało-Czerwonych wrócili do Polski po tym, jak zakończył się turniej Ligi Narodów, w którym nasi siatkarze zdobyli srebrne medale. Lepsza od nich była tylko reprezentacja Brazylii. Po powrocie atakujący kadry w rozmowie z WP Sportowe Fakty zdradził kulisy życia codziennego w bańce covidowej.

„Wszystko jest w miarę ok”

– „Wszystko jest w miarę ok” to była nasza mantra – powiedział Kurek. Zawodnik przyznał, że pojawiały się problemy w trakcie przebywania ponad miesiąc w grupowej izolacji, ale narzekanie na nie na pewno nikomu by nie pomogło. – Najprostszy przykład: gdybym zapytał cię, co robiłeś przez ostatnie 35 dni, pewnie przedstawiłbyś bardzo długą listę wielu różnych aktywności. A na mojej liście byłoby spanie, trenowanie, granie w siatkówkę i tak w koło Macieju – zdradził atakujący reprezentacji.

Kurek powiedział, że w ramach urozmaicania czasu i odwracania uwagi od monotonii zawodnicy wynajdowali sobie różne „rozpraszacze”. Jednym z nich była na przykład możliwość wyjścia na plażę i korzystanie z uroków włoskich klimatów. – Staraliśmy się robić coś z niczego - po Rimini mogę stwierdzić, że potrafimy to robić - i naprawdę fajnie to wychodziło. Myślę, że właśnie dlatego, że ta grupa jest ze sobą blisko – stwierdził Polak.

Misja Tokio 2021

Bartosz Kurek zapytany w kontekście igrzysk olimpijskich, czy finał przeciwko Brazylii byłby spełnieniem marzeń odpowiedział, że finał przeciwko jakiejkolwiek drużynie tym właśnie by był. – Żaden z nas nie może pochwalić się miejscem na podium igrzysk olimpijskich. Będziemy musieli zrobić tam coś niezwykłego, żeby coś niezwykłego osiągnąć. Kluczowy będzie ćwierćfinał. On jest dla nas tą niezdobytą górą, którą tym razem musimy zdobyć – powiedział siatkarz.

