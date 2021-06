Karol Kłos nie pojedzie na igrzyska. Siatkarz przerywa milczenie

Vital Heynen 23 czerwca ogłosił nazwiska 11 siatkarzy, którzy pojadą na Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Kilka dni później, już po zakończeniu Ligi Narodów, trener reprezentacji Polski zdecydował, że w Japonii na pozycji libero wystąpi Paweł Zatorski. W kadrze na najważniejszą imprezę sezonu zabrakło Karola Kłosa, który brał udział w turnieju rozgrywanym w Rimini.

Karol Kłos o grze w reprezentacji: Czuję dumę

Zawodnik Skry Bełchatów już po powrocie do Polski opublikował post na Instagramie, w którym odniósł się do decyzji belgijskiego trenera. Jak przyznał, w ostatnich dniach otrzymał wiele wiadomości od kibiców. „Wiedziałem co dla mnie oznacza granie w reprezentacji (całe życie podporządkowywałem siatkówce – zawsze trenowałem i grałem z myślą o tym, że spełnię swoje największe sportowe marzenie, czyli stanę na podium IO) ale nie miałem pojęcia, co oznacza moja obecność na boisku dla niektórych z was” – podkreślił.

Kłos wyraził też swój żal z powodu braku powołania i podkreślił, że będzie mu „smutno” gdy polscy siatkarzy zdobędą medal. „Ale to nie moja wina że mamy jedną z najmocniejszych reprezentacji na świecie! Że chłopakami z rezerw moglibyśmy obdarować kilka innych reprezentacji! Czuję dumę, że mogłem być przez chwilę jej częścią” – dodał.

Siatkarz podkreślił, że zawsze dawał z siebie wszystko, ale nie ma wpływu na pewne rzeczy. „A chłopakom życzę tego, by polecieli po swoje marzenia” – podsumował. Przypomnijmy, oprócz Kłosa do Tokio nie polecą m.in. Bartosz Bednorz, Marcin Komenda czy Maciej Muzaj.

instagram

Kadra siatkarzy na igrzyska olimpijskie

Rozgrywający: Fabian Drzyzga, Grzegorz Łomacz

Przyjmujący: Michał Kubiak, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka

Środkowi: Mateusz Bieniek, Jakub Kochanowski, Piotr Nowakowski

Atakujący: Bartosz Kurek, Łukasz Kaczmarek

Libero: Paweł Zatorski

Rezerwowi: Tomasz Fornal, Norbert Huber

Czytaj też:

Iga Świątek w kolejnej rundzie Wimbledonu! Polka pokonała Wierę Zwonariową