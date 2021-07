Polscy siatkarze zagrają w XVIII edycji Memoriału Wagnera. Kiedy i gdzie obejrzeć mecz z Norwegią?

Memoriał Huberta Jerzego Wagnera to rozgrywki, które odbywają się co roku na cześć legendarnego polskiego trenera. Zazwyczaj służą one Polakom jako przygotowania do innych turniejów o znacznie większej randze. Nie inaczej jest tym razem, ponieważ już 23 lipca rozpoczną się Igrzyska Olimpijskie i właśnie do udziału w nich szykują się nasi reprezentanci.

Polska przygotowuje się do Igrzysk Olimpijskich w Tokio

Dla Biało-Czerwonych najbliższe trzy mecze będą więc kluczowe jeśli chodzi o sprawdzenie sił przed wielką imprezą sportową w Japonii. Zmagania w Memoriale Wagnera rozpoczną od spotkania z Norwegią, której jednak daleko jest do europejskiej czołówki. Świadczą o tym, chociażby jej ostatnie wyniki – w majowych eliminacjach do mistrzostw Europy Skandynawowie przegrali dwukrotnie z Białorusią i Portugalią, porażkę ponieśli też w jednym ze starć z Węgrami.

Polska będzie więc faworytem w tym meczu. Kibice na pewno liczą na przedłużenie jej dobrej passy z Ligi Narodów. W tych rozgrywkach podopieczni Vitala Heynena zdobyli srebrne medale. Po przegraniu z Brazylią w finale (1:3 w setach) czuli niedosyt, mimo że pierwsze miejsce wcale nie było ich głównym celem sportowym na ten rok. Nasz selekcjoner w Lidze Narodów testował wielu zawodników, sprawdzał ustawienia i taktyki. Co prawda kadrę na Igrzyska Olimpijskie w Tokio już wybrał, ale z innymi aspektami w Memoriale Wagnera może nadal eksperymentować.

Kiedy transmisja z meczu Polska – Norwegia?

Mecz Polska – Norwegia zostanie rozegrany w ramach XVIII edycji Memoriału Huberta Jerzego Wagnera i odbędzie się w Krakowie na Tauron Arenie. Starcie rozpocznie się 9 lipca o godzinie 18:00. Mecz będzie transmitowany na antenie Polsatu Sport Extra i na platformie Ipla.tv.

