Co ze zdrowiem Michała Kubiaka? Vital Heynen rozwiewa wątpliwości

W dniach 9-11 lipca siatkarska reprezentacja Polski uczestniczyła w osiemnastej edycji Memoriału Huberta Jerzego Wagnera. Biało-Czerwoni w tym towarzyskim turnieju przygotowywali się do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. W trakcie ostatniego z meczów – z Egiptem – zdarzył się niepokojący incydent z udziałem Michała Kubiaka.

Co ze zdrowiem Michała Kubiaka?

Trudno wyobrazić sobie naszą kadrę bez tego przyjmującego. Vital Heynen od niego zaczyna ustalanie składu, kiedy decyduje się na posłanie do boju najmocniejszej drużyny pod kątem personalnym. Jak jednak poinformował sam szkoleniowiec w pomeczowej rozmowie, polscy fani siatkówki mogą być spokojni, bo zawodnikowi nic nie dolega i jego występy w Tokio nie są zagrożone.

– Powiedział mi, że poradzenie sobie z tą sytuacją to była kwestia 30 sekund. Dłużej nie odczuwał dyskomfortu. Odesłałem go na chwilę do szatni, aby tam doszedł do siebie. To nic poważnego. Nie ma żadnego problemu z mięśniem, po prostu poczuł się gorzej – opowiedział Heynen, według którego siatkarzowi nie są potrzebne nawet żadne badania, bo ten już doszedł do siebie. Oprócz tego selekcjoner potwierdził, że w pełni zdrowy jest także Jakub Kochanowski, który zmagał się z kontuzją mięśni brzucha.

Pierwszy mecz na igrzyskach olimpijskich reprezentacja Polski rozegra 24 lipca. Naszym przeciwnikiem będzie Iran.

Czytaj też:

Polscy siatkarze pokonali Egipt. Biało-Czerwoni wygrywają Memoriał Wagnera!