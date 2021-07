Heynen wybrał najbardziej wyjątkowych siatkarzy, z którymi pracował. Wśród nich jeden Polak

Nagranie z udziałem Vitala Heynena pojawiło się na youtubowym koncie European Volleyball, należącym do siatkarskiej federacji CEV. Belgijski szkoleniowiec w krótkim materiale wskazał nazwiska siedmiu siatkarzy. – Wybrałem najlepszych zawodników, których prowadziłem i którzy mnie czegoś nauczyli – wyjaśnił dodając, że było to bardzo trudne zadanie, ponieważ w trakcie kariery trenerskiej spotkał wielu siatkarzy, którzy mieli wpływ na jego rozwój.

Heynen o Kubiaku: To mój kapitan

Belgijski szkoleniowiec, który obecnie prowadzi reprezentację Polski, wskazał na jednego z Biało-Czerwonych, a konkretnie na Michała Kubiaka. – To mój kapitan. Kapitan przez duże „K” – tłumaczył. Zdaniem Heynena Kubiak „nie jest zbyt rozmowny, ale jest prawdziwym przykładem dla innych” . – Czasem zdarza nam się porozmawiać tylko przez dwie minuty, ale się rozumiemy. To on musi być kapitanem mojej drużyny – podkreślił.

Oprócz Kubiaka belgijski trener do swojej „drużyny” wybrał Amerykanów Richarda Lambourne'a i Davida Smitha, Kameruńczyka Nathana Wounembaina, Niemców Lukasa Kampę i Gyorgy'ego Grozera oraz Belga Simona Van der Voorde. Chociaż nagranie opublikowano 20 lipca, to, jak podkreślili administratorzy profilu, nagrano je ponad rok temu. Od tego czasu Heynen nie zmienił jednak miejsca pracy, ciągle prowadząc reprezentację Polski.

