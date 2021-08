Siatkarze zaczęli przygotowania do ME. Znamy kadrę na zgrupowanie w Spale

Porażka w ćwierćfinale igrzysk z Francją to duże rozczarowanie, które komentowane jest do dzisiaj. Przed siatkarzami jednak kolejne wyzwania, a pierwsze z nich nadejdzie za kilkanaście dni. Od 1 do 19 września potrwają mistrzostwa Europy, których jednym ze współorganizatorów będzie Polska. Mecze odbędą się jeszcze w Finlandii, Estonii i Czechach.

Biało-Czerwoni do turnieju będą przygotowywali się w Spale, gdzie zobaczymy piętnastu zawodników. Oprócz dwunastu, którzy brali udział w zmaganiach olimpijskich w Tokio, na zgrupowanie powołano Tomasza Fornala i Norberta Hubera. Kadrę uzupełni Damian Wojtaszek. Z całej grupy tylko jeden zawodnik zostanie po zgrupowaniu odesłany do domu i nie zagra na mistrzostwach.

Przypomnijmy, podopieczni Vitala Heynena pierwsze spotkanie turnieju rozegrają 2 września, kiedy to zmierzą się z Portugalią. W ramach fazy grupowej czekają ich jeszcze mecze z Serbią, Grecją, Belgią oraz Ukrainą.

Kadra siatkarzy na zgrupowanie w Spale:

rozgrywający: Fabian Drzyzga, Grzegorz Łomacz

Fabian Drzyzga, Grzegorz Łomacz przyjmujący: Michał Kubiak, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka, Tomasz Fornal

Michał Kubiak, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka, Tomasz Fornal atakujący: Łukasz Kaczmarek, Bartosz Kurek,

Łukasz Kaczmarek, Bartosz Kurek, środkowi: Mateusz Bieniek, Jakub Kochanowski, Piotr Nowakowski, Norbert Huber

Mateusz Bieniek, Jakub Kochanowski, Piotr Nowakowski, Norbert Huber libero: Paweł Zatorski, Damian Wojtaszek

