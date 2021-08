Polki rozpoczynają walkę na mistrzostwach Europy. Najpierw mecz z Niemkami

Mistrzostwa Europy w siatkówce kobiet rozpoczęły się 18 sierpnia meczami Bułgaria – Grecja (3:0) i Rumunia – Turcja (1:3). Biało-Czerwone rozpoczną swoje zmagania już dzień później meczem z Niemkami.

„Czeka nas bardzo trudny turniej”

Na mistrzostwach Europy kobiet są cztery grupy po sześć drużyn. Z każdej grupy awansują po cztery drużyny, które zawalczą w 1/8 finału rozgrywek. Trener Jacek Nawrocki wskazał jako faworytki do wygrania grupy Niemki i Bułgarki. Polska ma oczywiście duże szanse na awans, a nawet na bardzo dobry wynik. Jednak co do tego, jak bardzo wymagający będzie to turniej selekcjoner Biało-Czerwonych nie ma wątpliwości. – Możemy bez cienia przesady powiedzieć, że czeka nas bardzo trudny turniej – przyznał trener w rozmowie z WP Sportowe Fakty.

Gdzie i kiedy oglądać mecz Niemcy – Polska?

Mecz Niemcy – Polska rozpocznie się w czwartek 19 sierpnia o godzinie 19:30. Spotkanie będzie można oglądać na Polsat Sport. Poniżej przedstawiamy pełen terminarz grupowych pojedynków naszych siatkarek.

Kiedy grają Polki? Terminarz mistrzostw Europy

Niemcy – Polska (19.08, godz. 19:20)

Grecja – Polska (20.08, godz. 19:20)

Czechy – Polska (21.08, godz. 16:20)

Polska – Hiszpania (23.08, godz. 19:20)

Bułgaria – Polska (25.08, godz. 19:20)

