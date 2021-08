Ostatni i najtrudniejszy mecz Polek. Siatkarki powalczą z Bułgarią o pierwsze miejsce w grupie

Reprezentacja Polski kobiet w siatkówce spisuje się do tej pory na mistrzostwach Europy świetnie. Biało-Czerwone nie przegrały do tej pory żadnego meczu i po czterech pojedynkach grupowych zajmują pierwsze miejsce z dorobkiem 12 punktów. Pewne jest, że Polki awansowały do 1/8 finału, ale nie wiadomo jeszcze, czy wejdą do dalszej części turnieju z pierwszej pozycji. Jeśli przegrają w ostatnim meczu z Bułgarią bez zdobyczy punktowej kwalifikacja do play-offów nastąpi z drugiego miejsca.

Najtrudniejsze spotkanie Biało-Czerwonych

Przed siatkarkami najtrudniejsze spotkanie grupowe. Bułgaria była typowana przez trenera Jacka Nawrockiego do wygrania całej grupy. Drugim typem była reprezentacja Niemiec, ale ta nie stanowi już zagrożenia w kontekście pierwszego miejsca w drodze do fazy pucharowej. – Chciałabym, aby mecz z Bułgarią był dla nas trudny pod takim stricte sportowym względem. Uważam, że jest to nam potrzebne przed fazą pucharową – powiedziała dzień przed meczem z Bułgarią Malwina Smarzek. Takie trudne spotkanie byłoby idealnym przetarciem dla Polek, które nie zaznały jeszcze na mistrzostwach Europy prawdziwie uciążliwej batalii.

Bułgaria – Polska. Gdzie i kiedy oglądać spotkanie?

Mecz Bułgaria - Polska planowo ma rozpocząć się 25 sierpnia o godzinie 19:30. Spotkanie będzie można oglądać na kanale Polsat Sport.

