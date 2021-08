„To test, czy odrobiłyśmy pracę domową”. Kiedy mecz Polek z Turczynkami w mistrzostwach Europy?

Już 31 sierpnia reprezentacja Polski rozegra mecz z Turcją. W tegorocznym europejskim czempionacie nasze ćwierćfinałowe rywalki prezentują się znakomicie – dotychczas wygrały wszystkie swoje spotkania i straciły w nich zaledwie dwa sety.

Świadomość własnych mankamentów

Same nasze zawodniczki są świadome tego, że w tym turnieju jeszcze nie mierzyły się z równie silnym zespołem. – Ten mecz będzie dla nas testem, czy odrobiłyśmy pracę domową i potrafimy wytrzymywać końcówki setów z taką koncentracją, jaką zachowują Turczynki. A może jesteśmy w tym samym miejscu, co wcześniej? – zastanawiała się Malwina Smarzek-Godek na łamach „Przeglądu Sportowego”.

Skupienie, a raczej jego brak, to rzeczywiście kłopot, z którym Biało-Czerwone zmagają się od dawna. W wielu meczach grają falami i nie inaczej było w spotkaniu z Ukrainą. Wtedy w krótkim odstępie czasu potrafiły odskoczyć rywalkom na kilka punktów, by za chwilę większość tej przewagi stracić. W efekcie wprowadzały do swojej gry sporo nerwowości, która objawiała się potem wieloma nieskutecznymi atakami czy przede wszystkim brakiem porozumienia w grze obronnej.

Wyeliminowanie tych mankamentów pozwoli Polkom przejść do półfinału. – Chcemy w końcu zacząć zdobywać medale, być europejską czołówką – zadeklarowała Maria Stenzel w rozmowie z „Przeglądem Sportowym”.

Kiedy mecz Turcji z Polską w mistrzostwach Europy?

Mecz Turcja – Polska zaplanowano na 31 sierpnia i godzinę 19:30. Transmisja odbędzie się na antenie Polsatu Sport i w serwisie ipla.tv.

