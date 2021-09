Polską siatkarkę zapytano o trenera. Zareagowała jak Lewandowski

Mecz z Włochami rozgrywany 15 listopada 2020 roku był przedostatnim spotkaniem Polaków pod wodzą Jerzego Brzęczka. Biało-Czerwoni przegrali wówczas na wyjeździe 0:2, a po meczu więcej niż o wyniku mówiło się o wywiadzie udzielonym przez Roberta Lewandowskiego.

Po ostatnim gwizdku kapitan kadry został zapytany o to, jakie wskazówki przekazał piłkarzom przed meczem Jerzy Brzęczek. Snajper Bayernu Monachium najpierw wymownie milczał, a po chwili ciężko westchnął, co zdaniem wielu komentatorów było celowym działaniem, mającym wyrazić krytykę wobec pracy selekcjonera. Ten został zwolniony kilka miesięcy później.

Smarzek jak Lewandowski

Historia z pamiętnym wywiadem Lewandowskiego kojarzy się z rozmową z Malwiną Smarzek, czyli kapitanem siatkarskiej reprezentacji kobiet. Przypomnijmy, Biało-Czerwone we wtorek 31 sierpnia przegrały z Turczynkami w ćwierćfinale mistrzostw Europy i odpadły z turnieju.

Po meczu Smarzek została zapytana przez dziennikarza TVP Sport o przyszłość trenera Jacka Nawrockiego w reprezentacji. Siatkarka najpierw przez kilka sekund milczała, a później stwierdziła, że selekcjoner zostanie oceniony przez „ludzi decyzyjnych i kompetentnych”. – Nasze zdanie, cokolwiek byśmy nie powiedziały, nic tutaj nie zmieni. Jeżeli będą chcieli zmienić trenera, to go zmienią, jeżeli będą chcieli go zatrzymać, to go zatrzymają – dodała zawodniczka.

