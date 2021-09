NA ŻYWO: Polska – Portugalia. Biało-Czerwoni zaczynają siatkarskie mistrzostwa Europy

12:11 Leon nie utrzymał zagrywki przeciwnika. 12:10 Pierwsza udana akcja Felipe Marinsa. 12:9 Tavares niecelnie w polu serwisowym. 11:9 Kurek zagrywa w aut. 11:8 Kurek zagrywa bezpiecznie. Kontra Polaków zakończona atakiem bez bloku Leona. 10:8 Leon kończy atak z lewego skrzydła. 9:8 Trzecia z rzędu pomyłka Polaków w polu serwisowym. 9:7 Drzyzga świetnie wystawił Kurkowi, a ten po dużym skosie zdobył punkt. 8:7 Dłuższa wymiana. Polacy dwa razy nie mogli skończyć akcji i w końcu to Portugalia zdobyła punkt. 8:6 Kolejna popsuta zagrywka Polaków. 8:5 Przesunięta krótka i Kochanowski bez bloku wbija piłkę w boisko. 7:5 Fabian Drzyzga popsuł zagrywkę. 7:4 Kolejny punkt z kontry. Michał Kubiak zdobywa siódme oczko. 6:4 Polacy zaatakowali po bloku. Musiał to jednak zweryfikować challange. 5:4 Michał Kubiak szukał bloku, ale się nie udało. 5:3 Kurek wykorzystuje kontrę i obija blok. 4:3 Sinfronio dotyka siatki. Punkt dla Biało-Czerwonych. 3:3 Gaspar trafia piłką w boisko na pojedynczym bloku w wykonaniu Drzyzgi. 3:2 Bartosz Kurek atakuje z prawego skrzydła i zdobywa punkt. 2:2 Kurek popsuł zagrywkę. 2:1 Kurek również musiał próbować dwa razy do zdobycia punktu. 1:1 Portugalia potrzebowała dwóch prób, ale Gaspar ostatecznie zdobywa punkt. 1:0 Rozpoczynamy drugą partię. Serwuje Portugalia. Pierwsza zagrywka niecelna. 25:16 Koniec pierwszego seta! 1:0 dla Biało-Czerwonych. 24:16 Mylą się Portugalczycy w rozegraniu. 23:16 Tavares popsuł zagrywkę. 22:16 Ferreira kończy atak z lewej strony. 22:15 Jakub Kochanowski zdobywa punkt ze środka. 21:15 Kolejna zepsuta zagrywka Biało-Czerwonych. 21:14 Sprytne zagranie Kubiaka oburącz i kolejne oczko dla Polaków. 20:14 Punkt zdobywa Kochanowski. 19:14 Lopes znowu zaskoczył Polaków zagrywką. Kolejny punkt dla Portugalii. 19:13 Andre Lopes zdobywa punkt z zagrywki. 19:12 Błąd w zagrywce Bieńka. 19:11 Polacy znowu grają blokiem. Piłka w boisku. 18:11 Po zagrywce Bieńka piłka przechodzi na naszą stronę i od razu kończy Kubiak. Drugi czas dla Portugalii. 17:11 Zagrywała Portugalia. Słabe przyjęcie Leona. Piłka przeszła na drugą stronę, ale Andre Lopes nie poradził sobie z piłką przy siatce. 16:11 Leon zagrywa w aut. 16:10 Wilfredo Leon zdobywa punkt. 15:10 Kurek trafia w siatkę. 15:9 Kubiak atakuje w aut, ale po bloku. 14:9 Autowa zagrywka Kochanowskiego 14:8 Dobra praca blokiem Polaków. Gaspar zatrzymany 13:8 Błąd Tavareza na zagrywce 12:8 Punkt dla Portugalii. 12:7 Kubiak myli się w polu serwisowym. 12:6 Kubiak kończy akcję na prawym skrzydle. 11:6 Błąd na zagrywce Drzyzgi. 11:5 Problemy Polaków z przyjęciem, musieli przebijać piłkę. Dobra praca blokiem poskutkowała kolejnym oczkiem dla Naszych. 10:5 Przesunięta krótka w wykonaniu Portugalii. 10:4 Wilfredo Leon zdobywa punkt z szóstej strefy. 9:4 Znowu Hugo Gaspar daje punkt swojej drużynie. 9:3 Serwis Leona problematyczny dla Portugalii. Piłka wróciła do Polaków i Kubiak skończył akcję. 8:3 Dobra postawa Polaków podczas walki na siatce. 7:3 Nowakowski wpadł w siatkę. 7:2 Kurek zdobywa asa serwisowego. 6:2 Perreira psuje zagrywkę. 5:2 Hugo Gaspar przebija polski blok. 5:1 Atak w antenkę Portugalczyków. Czas dla rywali Biało-Czerwonych. 4:1 As serwisowy Kochanowskiego! 3:1 Kochanowski dwa razy atakował ze środka. Za drugim udało się zdobyć punkt. 2:1 Kapitan zagrywa w siatkę. 2:0 Michał Kubiak zdobywa punkt z zagrywki. 1:0 Zagrywa Kubiak. Piłka wraca na naszą stronę. Punkt zdobywa Kurek 17:45 Piotr Nowakowski, Bartosz Kurek, Wilfredo Leon, Michał Kubiak, Fabian Drzyzga i Jakub Kochanowski – to pierwsza szóstka dzisiejszego meczu. Na libero Paweł Zatorski i Damian Wojtaszek. 17:38 Reprezentacja Polski również już przywitała się z kibicami. Teraz czas na hymny obu państw. 17:37 Na parkiet wybiegają siatkarze Portugalii. 17:35 Mecz Polska – Portugalia rozpocznie się z około 10-minutowym opóźnieniem. 17:34 – Chcemy zagrać dla naszych kibiców dobry turniej. Z tego miejsca dziękujemy za wsparcie – powiedział w rozmowie z TVP Sport Mateusz Bieniek. 17:17 Oby Biało-Czerwoni seniorzy rozpoczęli mistrzostwa Europy tak, jak kadra U19 rozpoczęła finał mistrzostw świata.

twitter.com 17:09 Witamy w relacji na żywo z meczu siatkarskich mistrzostw Europy Polska – Portugalia. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:30.

Polscy siatkarze rozpoczynają bój w siatkarskich mistrzostwach Europy. Kibice na pewno są spragnieni sukcesu Biało-Czerwonych po nieudanych igrzyskach olimpijskich. Zarówno trener, jak i kadrowicze podkreślają jednak, że pogodzili się już z porażką i są przygotowani do nadchodzących zmagań, które będą miały swój finał w katowickim Spodku.

Pożegnanie Vitala Heynena?

Wiele znaków wskazuje na to, że mistrzostwa Europy są ostatnim turniejem, w którym reprezentację poprowadzi Vital Heynen. Nie ma więc lepszego sposobu na pożegnanie trenera, jak walka w finale o złoty medal mistrzostw Europy w katowickim Spodku. Do tego jednak daleka droga, która rozpoczyna się już 2 września o godzinie 17:30 od meczu z Portugalią. Polacy dostają na rozgrzewkę przeciwnika ze średniej półki, który w rankingu FIVB zajmuje dopiero 40. miejsce. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji live, która rozpocznie się równo ze spotkaniem.

ME siatkarzy. Skład reprezentacji Polski

Mateusz Bieniek (środkowy)

Fabian Drzyzga (rozgrywający)

Tomasz Fornal (przyjmujący)

Łukasz Kaczmarek (atakujący)

Jakub Kochanowski (środkowy)

Michał Kubiak (przyjmujący)

Bartosz Kurek (atakujący)

Wilfredo Leon (przyjmujący)

Grzegorz Łomacz (rozgrywający)

Piotr Nowakowski (środkowy)

Kamil Semeniuk (przyjmujący)

Aleksander Śliwka (przyjmujący)

Damian Wojtaszek (libero)

Paweł Zatorski (libero)

