Heynen w szczerym wpisie: Może myślicie, że robię to pod publiczkę

Polska na inaugurację mistrzostw Europy wygrała z Portugalią 3:1. Biało-Czerwoni momentami prezentowali się bardzo dobrze, chociaż nie brakowało także prostych błędów i problemów z zagrywką. „Były dobre momenty i słabsze, mieliśmy wahnięcia. Myślę, że w serwisie i w przyjęciu się poprawimy” – ocenił Vital Heynen we wpisie zamieszczonym w portalu WP Sportowe Fakty.

W kolejnym meczu fazy grupowej, zaplanowanym na sobotę 4 września, aktualni mistrzowie świata zmierzą się z Serbią. Dzień wcześniej po południu zawodnicy mieli odbyć trening, a wieczorem czeka ich odpoczynek. W tym czasie, jak wyjaśnił Heynen, sztab szkoleniowy będzie rozpracowywał najbliższych przeciwników.

Belgijski trener zwrócił się również do kibiców. „Wykorzystuję każdą okazję, żeby wyjaśnić wam, jak ważne jest wasze wsparcie. Może myślicie sobie, że to jakaś gra z mojej strony, że robię to pod publiczkę. Zapewniam was jednak, że teraz jak nigdy doceniamy waszą obecność na trybunach” – czytamy.

Mistrzostwa Europy w siatkówce. Kiedy grają Polacy?

Serbia – Polska (4 września, godzina 20.30)

Grecja – Polska (5 września, godzina 20.30)

Polska – Belgia (6 września, godzina 20.30)

Polska – Ukraina (8 września, godzina 17.30)

