Czas na starcie z mistrzami Europy. Biało-Czerwoni zagrają z Serbią

Polscy siatkarze rozpoczęli mistrzostwa Europy od wygranej z reprezentacją Portugalii. Jedyne, co było w tym zwycięstwie niespodziewanego to fakt, że Biało-Czerwoni oddali sklasyfikowanej na 40. miejscu w rankingu FIVB drużynie drugiego seta. To był jednak koniec nieoczekiwanych wydarzeń w tym spotkaniu. Po tym jak w drugiej partii Portugalczycy zaskoczyli naszych reprezentantów zagrywką, Polacy przeanalizowali wydarzenia boiskowe i na następne sety wyszli już w pełni skoncentrowani i ze świeżymi pomysłami na grę.

Pięć spotkań bez porażki

Najnowsza historia pojedynków polsko-serbskich buduje. Biało-Czerwoni wygrali bowiem pięć ostatnich spotkań (dwa w Lidze Narodów, dwa na mistrzostwach świata i jeden podczas Memoriału Huberta Wagnera). Wcześniej jednak serię pięciu zwycięstw z rzędu mieli sobotni przeciwnicy Polaków. Mecz z Serbią jest tak naprawdę pojedynkiem o pierwsze miejsce w grupie i uniknięcie w pierwszych fazach pucharowych turnieju silnych drużyn europejskich.

Serbia – Polska. Gdzie i o której godzinie oglądać mecz?

Drugi mecz grupowy Polaków przeciwko reprezentacji Serbii rozpocznie się 4 września o godzinie 20:30. Zapraszamy do skorzystania z naszej relacji live, która dostępna będzie na stronie wprost.pl. Transmisję ze spotkania można oglądać na Polsat Sport, TVP 2 i sport.tvp.pl.

Czytaj też:

Heynen w szczerym wpisie: Może myślicie, że robię to pod publiczkę