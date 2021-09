Serbia kolejnym przeciwnikiem Polaków. Zapowiada się trudny mecz

Reprezentacja Polski zaczęła mistrzostwa Europy od wygranej z Portugalią. Podopieczni Vitala Heynena potknęli się w secie numer dwa, przez co ostatecznie wygrali z 40. drużyną w rankingu FIVB 3:1. Siatkarze jednak są świadomi tego, co zawiodło i w pełni skupiają się na nadchodzącej potyczce z obrońcami tytułu mistrzów Europy – Serbią. To właśnie z tą drużyną stoczymy bój o pierwsze miejsce w grupie, które daje szansę na odwleczenie spotkania trudnych przeciwników w fazie pucharowej.

Serbia – Polska. Gdzie i o której oglądać spotkanie?

Mecz Serbia - Polska według planu ma rozpocząć się 4 sierpnia o godzinie 20:30. Spotkanie można oglądać na Polsat Sport, TVP 2 i sport.tv.pl. Zapraszamy również do korzystania z naszej relacji live z wydarzenia, która dostępna będzie na stronie wprost.pl.

ME siatkarzy. Skład reprezentacji Polski

Mateusz Bieniek (środkowy)

Fabian Drzyzga (rozgrywający)

Tomasz Fornal (przyjmujący)

Łukasz Kaczmarek (atakujący)

Jakub Kochanowski (środkowy)

Michał Kubiak (przyjmujący)

Bartosz Kurek (atakujący)

Wilfredo Leon (przyjmujący)

Grzegorz Łomacz (rozgrywający)

Piotr Nowakowski (środkowy)

Kamil Semeniuk (przyjmujący)

Aleksander Śliwka (przyjmujący)

Damian Wojtaszek (libero)

Paweł Zatorski (libero)

