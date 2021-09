NA ŻYWO: Serbia – Polska. Biało-Czerwoni walczą o kolejne punkty na mistrzostwach Europy

24:23 Atomowa zagrywka Leona, dzięki której Polacy mogli zdobyć punkt z kontry. 24:22 Przeciwnicy mylą się na zagrywce. 24:21 Serbowie kończą z kontry... 23:21 Punkt ostatecznie przyznany dla Serbii. 23:21 Trwa zamieszanie, ponieważ Heynen nakazuje pani sędzi zarządzić kontrchallange. Nie wiadomo tylko, co miałoby być sprawdzane. 23:21 Kurek szczęśliwie zagrywa po siatce, Serbowie atakują w aut, ale sugerują, że któryś z Polaków dotknął siatki. Przeciwnicy Biało-Czerwonych znowu mieli rację... Leon dotknął jej butem. 22:21 Czas dla reprezentacji Serbii. 22:21 Kurek pewnie kończy atak z prawej strony. 22:20 Kochanowski zagrywa w siatkę. 21:20 Ivović zagrywa po siatce w aut. 21:19 Kubiak zagrywa. Serbowie przyjmują i ze środka kończy Podrascanin. 20:19 Atanasijević nie trafia w boisko. Odrabiamy straty. 20:18 Kurek kończy na lewym skrzydle. 20:17 Drzyzga myli się z zagrywki. 19:17 Kurek zdobywa punkt po skosie. 19:16 Lisinac po przerwie trafia w Leona z zagrywki. 18:16 Długa akcja zakończona punktem dla Serbii... Czas dla Polski. 17:16 Leon myli się z drugiej linii. 16:16 Lisinac zagrywa w aut. Serbowie biorą challange, który okazuje się właściwy. 15:16 Punkt dla Serbii. Zdobył go Ivović. 14:16 Pojedynczy blok Fabiana Drzyzgi! 14:15 Piotr Nowakowski kończy atak ze środka. 14:14 Leon zagrywa w siatkę. 13:14 Leon kończy z lewego skrzydła. 13:13 Serbowie z problemami w przyjęciu, ale atak był dobry. 12:13 Sędzia przerywa akcję, ponieważ Serbowie dotknęli siatkę. 12:12 Atanasijevic przebija się przez polski blok. 11:12 Sędzia pokazuje punkt dla Serbów, Kurek mówi, że nie dotknął piłki. Biało-Czerwoni biorą challange i... decyzja zmieniona! 11:11 Ivović zdobywa punkt zagrywką. 10:11 Delikatnie niedokładny blok Polaków. 9:11 Serbowie zdobywają punkt obijając blok Leona. 8:11 Leon na podwójnym bloku w kontrze zdobywa punkt. Wspaniałe zachowanie Polaków w obronie. 8:10 Kochanowski atakuje z krótkiej i trafia w boisko. Cierpliwa akcja Polaków. 8:9 Dobry atak Kovacevicia. 7:9 Znowu gramy blokiem! 7:8 Nie skończył ataku Kochanowski, ale popracował w bloku. 7:7 Dwa razy nie mógł skończyć Kubiak, a później źle zagrał blokiem. 6:7 Serbowie wychodzą z trudnej sytuacji i zdobywają punkt. 5:7 Dobra zagrywka Bieńka, złe przyjęcie i atak Serbów. 5:6 Kubiak kiwa w blok i piłka opada w aut. 5:5 Bieniek kończy piłkę ze środka. 5:4 Serbowie przebijają się przez blok. 4:4 Potężna zagrywka Leona i mamy punkt. 4:3 Kolejny błąd w zagrywce przeciwników Biało-Czerwonych. 4:2 Leon wyblokowany. Udana kontra Serbów. 3:2 Kurek nie trafia w boisko z pola serwisowego. 2:2 Pomyłka Serbów w zagrywce. 2:1 Serbowie zdobywają punkt z kontry. 1:1 Kochanowski zagrywa w siatkę. 0:1 Serbowie zaczynają drugą partię. Wilfredo Leon kończy akcję z lewego skrzydła. 21:25 Serbowie mylą się w przyjęciu, a potem w ataku. Wygrywamy 1:0! 21:24 Polacy grają blokiem i wyprowadzają kontrę. Mamy szansę na punkt setowy. 21:23 Punkt dla Polski. Zagranie blok-antenka po „kiwce” Kubiaka. 21:22 Serbowie się mylą, ale biorą challange i... jednak było po bloku. 20:22 Kovacevic poszedł w ślady Wilfredo Leona. 20:21 Leon myli się na zagrywce. 19:21 Piotr Nowakowski w pierwsze tempo kończy środkiem. 19:20 Leon się myli na lewym skrzydle. 18:20 Kovacevic radzi sobie na potrójnym bloku Polaków. 17:20 Kurek dobrze atakuje po lekkim skosie, mimo piłki wystawionej za plecy. 17:19 Sędzia pokazuje, że Ivović trafił z drugiej linii w boisko i ma rację 16:19 Kubiak atakuje z drugiej linii 15:18 Atanasijević nie trafia w boisko. 15:17 Kolejna pomyłka przy zagrywce Serbów. 15:16 Ivović po dużym skosie kończy piłkę. 14:16 Lisinac myli się na zagrywce. 14:15 Serbowie grają blokiem. 13:15 Lisinac kończy ze środka. 12:15 Piłka na Kurka i teraz Polak już punktuje. 12:14 Kurek się myli na prawym skrzydle. 11:14 Serbowie w końcu przyjmują zagrywkę Leona. 10:14 Znowu punktowa zagrywka Wilfredo Leona! 10:13 Polacy grają z kontry. Mamy 13. punkt. 10:12 As Leona! Druga punktowa zagrywka Polaków w tym meczu. 10:11 Kubiak kończy z drugiej linii. 10:10 Zagrywa Kurek. Minimalnie się pomylił. 9:10 Polacy obijają blok przeciwnika. 9:9 Kolejna dobra zagrywka, ale Serbowie jakoś sobie poradzili. 8:9 As serwisowy Kochanowskiego! 8:8 Ivović serwuje w aut. Serbowie sprawdzają i... decyzja podtrzymana. Punkt dla Biało-Czerwonych. 8:7 Błąd Polaków w przyjęciu. Przeciwnicy wychodzą na prowadzenie. 7:7 Kubiak zagrywa, ale dobrze przyjmują Serbowie i pewnie kończą środkiem. 6:7 Atanasijević uderza w aut. 6:6 Serbowie dobrze grają przy swojej zagrywce. Mamy remis 5:6 Drzyzga zagrywa niecelnie. 4:6 Gramy w obronie dwukrotnie. Kubiak za drugim razem zdobył punkt. 4:5 Kochanowski kończy ze środka. 4:4 Mateusz Bieniek zagrywa i... kolejna pomyłka. 3:4 Kovacevic również się myli na zagrywce. 3:3 Leon zagrywa w siatkę. 2:3 Wspaniały blok Mateusza Bieńka 2:2 Serbowie serwują w aut. 2:1 Zagrywka Kurka dobrze przyjęta i idealnie wykończony atak. 1:1 Wilfredo Leon odpowiada. 1:0 Polacy zaczynają od zagrywki. Kovacevic atakuje z lewego skrzydła i sędzia pokazuje aut, ale challange przyznaje punkt Serbom. 20:30 Biało-Czerwoni zaczynają w składzie Wilfredo Leon, Fabian Drzyzga, Bartosz Kurek, Michał Kubiak, Mateusz Bieniek i Kuba Kochanowski. Na pozycji libero będą grali Paweł Zatorski i Damian Wojtaszek 20:24 Słuchamy hymnów obu drużyn! 20:15 Przypominamy wszystkich Biało-Czerwonych, którzy są w drużynie Vitala Heynena na mistrzostwach Europy:

Mateusz Bieniek (środkowy)

Fabian Drzyzga (rozgrywający)

Tomasz Fornal (przyjmujący)

Łukasz Kaczmarek (atakujący)

Jakub Kochanowski (środkowy)

Michał Kubiak (przyjmujący)

Bartosz Kurek (atakujący)

Wilfredo Leon (przyjmujący)

Grzegorz Łomacz (rozgrywający)

Piotr Nowakowski (środkowy)

Kamil Semeniuk (przyjmujący)

Aleksander Śliwka (przyjmujący)

Damian Wojtaszek (libero)

Paweł Zatorski (libero) 20:09 Witamy w relacji na żywo z meczu Serbia – Polska. Mecz rozpocznie się o godzinie 20:30.

Nasi siatkarze rozpoczęli mistrzostwa Europy od wygranej z Portugalią. Podopiecznych Vitala Heynena czeka teraz walka z orbońcami tytułu mistrzów Europy z 2019 roku. Najnowsza historia pojedynków polsko-serbskich buduje. Biało-Czerwoni wygrali bowiem pięć ostatnich spotkań (dwa w Lidze Narodów, dwa na mistrzostwach świata i jeden podczas Memoriału Huberta Wagnera). Wcześniej jednak serię pięciu zwycięstw z rzędu mieli sobotni przeciwnicy Polaków. Mecz z Serbią jest tak naprawdę pojedynkiem o pierwsze miejsce w grupie i uniknięcie w pierwszych fazach pucharowych turnieju silnych drużyn europejskich.

ME siatkarzy. Skład reprezentacji Polski

Mateusz Bieniek (środkowy)

Fabian Drzyzga (rozgrywający)

Tomasz Fornal (przyjmujący)

Łukasz Kaczmarek (atakujący)

Jakub Kochanowski (środkowy)

Michał Kubiak (przyjmujący)

Bartosz Kurek (atakujący)

Wilfredo Leon (przyjmujący)

Grzegorz Łomacz (rozgrywający)

Piotr Nowakowski (środkowy)

Kamil Semeniuk (przyjmujący)

Aleksander Śliwka (przyjmujący)

Damian Wojtaszek (libero)

Paweł Zatorski (libero)

Czytaj też:

Heynen w szczerym wpisie: Może myślicie, że robię to pod publiczkę