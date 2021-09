Polskich siatkarzy czeka kolejny mecz ME. Zagrają z rodakami Heynena

Reprezentanci Polski jak do tej pory nie przegrali meczu na siatkarskich mistrzostwach Europy, chociaż momentami ich gra pozostawiała wiele do życzenia. Szansę na poprawienie stylu dostaną już w poniedziałek 6 września, kiedy to zmierzą się z Belgami. Relację na żywo z tego spotkania poprowadzimy na Wprost.pl.