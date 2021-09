NA ŻYWO: Polska – Belgia. Siatkarze walczą o kolejną wygraną na mistrzostwach Europy

18:12 I znowu Biało-Czerwoni zapunktowali blokiem, skutecznie zatrzymując Deroo. 17:12 Kaczmarek z trudnej piłki, ale skutecznie obił blok rywali. 16:12 Znowu Polacy świetnie zablokowali, tym razem Deroo. 15:12 Dotknięcia jednak nie było, punkt dla Belgów. 16:11 Kubiak zaatakował po bloku. Trener Belgów poprosił jednak o challenge. 15:11 Deroo przepchnął piłkę na środku siatki. 15:10 Desmet ponownie dobrze zaatakował przy pojedynczym bloku Łomacza. 15:9 Trener rywali ponownie poprosił o czas. 15:9 Kolejny świetny blok Polaków! 14:9 As serwisowy Leona! 13:9 Zepsuta zagrywka i kolejny punkt dla Polaków. 12:9 Desmet świetnie zaatakował z lewego skrzydła, trafiając prosto z Wojtaszka. 12:8 Trener Belgów prosi o czas. 12:8 Nowakowski skutecznie atakuje ze środka. 11:8 D'Heer serwuje w aut. 10:8 Kaczmarek atakuje, ale w aut. 10:7 Leon tym razem był nie do zatrzymania. Mocny atak z prawej strony i kolejny punkt dla Polaków. 9:7 Leon zatrzymany blokiem. 9:6 Leon najpierw przyjął zagrywkę, a po wystawie od Łomacza świetnie zaatakował środkiem. 8:6 Tuerlinckx atakuje po prostej i punkt dla Belgów. 8:5 Kubiak sprytnie obił ręce rywala przy siatce. 7:5 Deroo kończy z lewej flanki. 7:4 Bieniek zatrzymuje Deroo blokiem! 6:4 Znowu świetnie atakuje Kaczmarek. 5:4 Kaczmarek kończy z prawego skrzydła. 4:4 Leon serwuje mocno, ale niestety niecelnie. 4:3 Potrójny blok Biało-Czerwonych! 3:3 Leon odpowiada mocnym atakiem. 2:3 Teraz dobry atak Tuerlinckxa z prawego skrzydła. 2:2 Kaczmarek obija ręce Belgów. 1:2 Van de Velde świetnie kiwnął przy siatce. 1:1 Autowy blok Biało-Czerwonych po ataku Desmeta. 1:0 Dobry początek Polaków, Belgowie mieli problem z obroną. Zaczynamy! Jako pierwsi serwują Polacy. 20:31 Na przyjęciu zagra Zatorski, w obronie Wojtaszek. 20:30 Wyjściowa szóstka Polaków: Nowakowski, Kaczmarek, Leon, Łomacz, Kubiak, Bieniek. 20:30 W takim składzie zaczynają Belgowie: Tuerlinckx, D'Hulst, Deroo, van de Velde, D'Heer, Desmet 20:25 Najpierw jednak hymny narodowe. 20:24 Siatkarze wybiegają już na boisko. Za chwilę poznamy wyjsciowe szóstki. 20:23 Początek meczu już za kilka minut! 20:19 Zawodnicy rozgrzewają się już na parkiecie. 20:17 - Idzie nam bardzo dobrze, nie ma się co rozdrabniać - powiedział Piotr Nowakowski w przedmeczowym wywiadzie dla TVP Sport. 20:09 Serbia ograła Portugalię i objęła prowadzenie w naszej grupie:



twitter.com 20:00 Początek meczu z Belgią już o godz. 20:30. Tymczasem przypominamy, co działo się w meczu z Grecją:



Polacy na czele tabeli. Biało-Czerwoni wygrywają z Grekami, ale były problemy

Polscy siatkarze mistrzostwa Europy rozpoczęli od wygranej z Portugalią (3:1). Później podopieczni Vitala Heynena wygrali wyrównane spotkanie z Serbami, pokonując ich dopiero w tie-breaku. Biało-Czerwoni ograli również Greków, chociaż podobnie jak to było w pierwszym meczu turnieju, również w tym starciu stracili jednego seta. Belgowie z kolei tej pory przegrali z Serbią (1:3) i Portugalią (2:3) oraz ograli Grecję (3:0), zajmując po trzech spotkaniach czwarte, premiowane awansem do fazy pucharowej, miejsce w grupie.

Po spotkaniu z Belgią Polakom pozostanie do rozegrania tylko jeden mecz grupowy. W środę 8 września Biało-Czerwoni zmierzą się z Ukrainą. Kilka dni później rozpocznie się faza pucharowa.

Mecze 1/8 finału zostaną rozegrane w dniach 11-13 września w Gdańsku i Ostrawie. Ćwierćfinały zaplanowano na 14 i 15 września, a spotkania odbędą się także w Gdańsku i Ostrawie. Drużyny walczące w półfinałach zmierzą się 18 września w Katowicach, gdzie dzień później odbędą się mecze o medale.

