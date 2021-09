Przypominamy drabinkę ME. Z kim mogą zagrać polscy siatkarze w 1/8 finału?

Polscy siatkarze trafili do grupy A mistrzostw Europy, gdzie wygrali już z Portugalią, Serbią i Belgią. Biało-Czerwoni mają do rozegrania jeszcze tylko jedno spotkanie – w środę 8 września powalczą o punkty z Ukrainą. Podopieczni Vitala Heynena mają już zapewniony awans do 1/8 finału, gdzie – zależnie od rezultatu starcia z naszymi wschodnimi sąsiadami – dostaną się z pierwszego lub drugiego miejsca w grupie.

Z kim w 1/8 finału zagrają Polacy?

Jeśli Polacy wygrają grupę, to w 1/8 finału zmierzą się z czwartą drużyną grupy C. Oznacza to, że o ćwierćfinał powalczą z Finlandią, Rosją, Turcją lub Holandią, z czego najbardziej prawdopodobne wydaje się starcie z Finlandią, która po trzech meczach ma sześć punktów na koncie. Stawce przewodzą Holendrzy, którzy w czterech spotkaniach zgromadzili 10 „oczek” – o jedno więcej niż Turcy i o dwa więcej niż Rosjanie.

Gdyby Biało-Czerwoni zajęli drugie miejsce w grupie, to o ćwierćfinał zagrają z trzecią drużyną grupy C. Wtedy prawdopodobnie zagraliby z Rosjanami, którzy do tej pory przegrali z Turcją, wymęczyli zwycięstwo z Holandią (3:2) i stracili sety w wygranych starciach z Finlandią i Hiszpanią (dwa razy po 3:1).

ME w siatkówce. Drabinka turnieju

1/8 finału:

A1 – C4

C2 – A3

D1 – B4

B2 – D3

C1 – A4

A2 – C3

B1 – D4

D2 – B3

Ćwierćfinały:

A1 – C4/ C2 – A3

D1 – B4/ B2 – D3

C1 – A4/ A2 – C3

B1 – D4/ D2 – B3

Półfinały:

A1 – C4/ C2 – A3/ D1 – B4/ B2 – D3

C1 – A4/ A2 – C3/ B1 – D4/ D2 – B3

Czytaj też:

Michał Kubiak nie ma złudzeń. Chodzi o formę siatkarzy