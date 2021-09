Polscy siatkarze nie są już liderami grupy. Wciąż mogą wyprzedzić Serbów

Każda z drużyn występujących na tegorocznych siatkarskich mistrzostwach Europy ma do rozegrania pięć spotkań grupowych. Taki komplet meczów mają na swoim koncie m.in. Serbowie oraz Belgowie, którzy rywalizowali z Polakami. Pierwsi w ostatniej kolejce z problemami wygrali z Grecją, wskakując dzięki dwóm zdobytym punktom na pozycję lidera, a drudzy ulegli Ukrainie (1:3) i pożegnali się z marzeniami o awansie do 1/8 finału.

Polacy przed szansą na wygranie grupy

Awans mają z kolei zapewniony Ukraińcy, którzy wejdą do 1/8 finału z trzeciego miejsca. O czwartą, ostatnią premiowaną awansem lokatę, walczą z kolei Portugalczycy i Grecy, którzy zmierzą się w środę 8 września. W nieco lepszej sytuacji są zawodnicy z Półwyspu Iberyjskiego, mający punkt przewagi nad rywalami.

W 1/8 finału zobaczymy również Polaków, którzy przed starciem z Ukrainą są wiceliderami grupy. Aktualni mistrzowie świata tracą punkt do Serbów, którzy rozegrali o jedno spotkanie więcej. Każda wygrana z Ukrainą da Biało-Czerwonym pierwszą lokatę i sprawi, że w 1/8 finału rozegrają spotkanie z czwartą, teoretycznie najsłabszą, drużyną grupy C. Przegrana 1:3 lub 0:3 doprowadzi do stanu, kiedy to Polacy pozostaną na drugim miejscu.

Czytaj też:

Przypominamy drabinkę ME. Z kim mogą zagrać polscy siatkarze w 1/8 finału?