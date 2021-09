Bartosz Kurek przed 1/8 finału ME: Nastawienie się nie zmieni

Wprawdzie poziom prezentowany przez polskich siatkarzy w niektórych meczach mistrzostw Europy pozostawał wiele do życzenia, ale Biało-Czerwonym i tak udało się wywalczyć komplet zwycięstw. Po awansie do 1/8 finału nie będzie jednak już miejsca na błędy. – Do tej pory powtarzaliśmy sobie, że gramy każdy mecz jak finał i traktowaliśmy je osobno, a od teraz już tak będzie. Myślę, że nastawienie się nie zmieni – mówił Bartosz Kurek po meczu z Ukrainą.

Bartosz Kurek: Cieszymy się grą

Zawodnik Wolf Dogs Nagoya cytowany przez WP Sportowe Fakty wyraził także nadzieję, że Polacy będą grali coraz lepiej. Zarazem przyznał, nawiązując zapewne do nieudanych dla naszych siatkarzy igrzysk, że podopieczni Vitala Heynena „szczyt formy planowali na inny moment tego sezonu” . – Trochę nie wyszło. Teraz po prostu cieszymy się grą, gramy dla kibiców, dla siebie i naszych rodzin – tłumaczył.

Kurek w rozmowie z dziennikarzami zaznaczył, że podczas każdego meczu zawodnicy „dają z siebie maksa”. – Czasami to wygląda lepiej, czasem gorzej. Najważniejsze, że jak na razie jesteśmy do przodu. Myślę, że mentalnie udało nam się podnieść po igrzyskach, też dzięki trybunom – dodał.

Pewny awans do 1/8 finału

Dzięki wygranej z Ukrainą mistrzowie świata awansowali do 1/8 finału turnieju z pierwszego miejsca. W walce o ćwierćfinał zmierzą się z Finlandią, a mecz zostanie rozegrany już w sobotę 11 września. Ewentualna wygrana sprawi, że Biało-Czerwoni w ćwierćfinale zagrają z Rosjanami lub Ukraińcami.

