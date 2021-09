Heynen zdradził, co robi przed 1/8 finału ME. „Typowe nudne życie”

Polacy w środę 8 września rozegrali ostatnie spotkanie fazy grupowej, a następnego dnia przenieśli się z Krakowa do Gdańska, gdzie czeka ich starcie z Finlandią w ramach 1/8 finału. Vital Heynen w najnowszym odcinku bloga, który pojawił się w serwisie WP Sportowe Fakty, pochwalił organizatorów mistrzostw Europy w naszym kraju. „Spotkałem pewną osobę z innego kraju, nie mogę powiedzieć kogo, która do tej pory grała gdzie indziej. Usłyszałem od niej: Tak się cieszę, że przyjechaliśmy do Polski, bo tu wszystko jest na najwyższym poziomie” – napisał.

Heynen zachwycony Gdańskiem

Jak dodał Heynen, w czwartek siatkarze odbyli trening na siłowni oraz spotkali się z bliskimi. Trener z kolei spacerował po Gdańsku, którym zresztą jest „zachwycony”. „To bardzo piękne miejsce. Ostatni raz byłem tutaj w 2014 roku, kiedy prowadziłem klub z Bydgoszczy. Widać, jak w ciągu tych siedmiu lat miasto zmieniło się na lepsze” – dodał.

W piątek, czyli na dzień przed meczem z Finlandią, belgijski szkoleniowiec rozpoczął analizę rywali Biało-Czerwonych. Przed południem zorganizował odprawę wideo, która ma przygotować naszych siatkarzy na sobotni mecz. Po południu odbył się z kolei trening. „Typowe nudne życie trenera w czasie mistrzostw. Wieczorem będę miał czas, żeby pospacerować, z czego bardzo się cieszę” – napisał Heynen. Jak dodał, podczas spaceru chętnie zrobi sobie zdjęcie z każdym, kto będzie tego chciał.

Czytaj też:

Polscy siatkarze powinni „oddać mecz” Ukrainie? „Wygrywanie grupy nie było dobrym posunięciem”