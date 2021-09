Najlepsze drużyny Europy powalczą o ćwierćfinał. Przypominamy terminarz ME w siatkówce

Za nami faza grupowa siatkarskich mistrzostw Europy, która wyłoniła 18 drużyn zakwalifikowanych do 1/8 finału. Pierwsze mecze tej fazy zostaną rozegrane w sobotę 11 września, kiedy to na parkiecie zobaczymy Polaków, Finów, Rosjan i Ukraińców. Kolejne spotkania, których stawką będzie awans do ćwierćfinału, zaplanowano na 12 i 13 września. Przypominamy rozpiskę najbliższych starć razem z uwzględnieniem godzin ich rozpoczęcia.

ME siatkarzy. Kiedy odbędą się mecze 1/8 finału?

Rosja – Ukraina (sobota 11 września, godz. 17.30)

Polska – Finlandia (sobota 11 września, godz. 20.30)

Holandia – Portugalia (niedziela 12 września, godz. 17.30)

Serbia – Turcja (niedziela 12 września, godz. 20.30)

Włochy – Łotwa (niedziela 12 września, godz. 16:00)

Niemcy – Bułgaria (niedziela 12 września, godz. 19:00)

Francja – Czechy (poniedziałek 13 września, godz. 16:00)

Słowenia – Chorwacja (poniedziałek 13 września, godz. 19:00)

Ćwierćfinały siatkarskich mistrzostw Europy odbędą się 14 i 15 września w Gdańsku i Ostrawie. Półfinały zaplanowano z kolei na 18 września, a dzień później odbędzie się finał i mecz o trzecie miejsce. Wszystkie spotkania drużyn, które awansują do strefy medalowej, odbędą się w Katowicach.

